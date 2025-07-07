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Ця намазка обов'язково має бути в холодильнику: простий рецепт закуски з чотирьох інгредієнтів

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Намазку з тунця, яйця та огірків можна подавати і як салат
Намазку з тунця, яйця та огірків можна подавати і як салат. Фото Freepik

Просто, швидко й дуже апетитно

Іноді на перекус хочеться приготувати щось просте, але не банальне — щоби швидко, смачно й без зайвих витрат часу. Ця намазка саме така: кілька інгредієнтів, мінімум дій — і вже за кілька хвилин на столі гора смачних бутербродів.

Родзинка цього рецепта — свіжі огірки. Вони роблять смак легким, свіжим і трохи несподіваним, особливо в поєднанні з тунцем та ніжним крем-сиром.

Цим рецептом поділилась блогерка anny.cooking в Instagram.

Інгредієнти:

  • Варені круто яйця – 3 шт.
  • Тунець консервований (1 баночка) – 1 шт.
  • Огірки свіжі – 2 шт.
  • Крем-сир – 1 ст. л.(з гіркою)
  • Сіль – за бажанням

Спосіб приготування:

  1. Варені круто яйця ретельно розімніть виделкою. Свіжі огірки наріжте дрібними кубиками.
  2. До розім'ятих яєць та нарізаних огірків додайте тунець (без рідини), крем-сир та сіль за вашим смаком.
  3. Всі інгредієнти добре перемішайте до однорідної консистенції.

Подавайте готову намазку з хрумкими грінками, тостами або свіжим хлібом. Або покладіть її порціонно у креманки й подавайте як салат.

Теги:
#Рецепти #Закуски #Огірки #намазка