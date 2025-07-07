Ця намазка обов'язково має бути в холодильнику: простий рецепт закуски з чотирьох інгредієнтів

Просто, швидко й дуже апетитно

Іноді на перекус хочеться приготувати щось просте, але не банальне — щоби швидко, смачно й без зайвих витрат часу. Ця намазка саме така: кілька інгредієнтів, мінімум дій — і вже за кілька хвилин на столі гора смачних бутербродів.

Родзинка цього рецепта — свіжі огірки. Вони роблять смак легким, свіжим і трохи несподіваним, особливо в поєднанні з тунцем та ніжним крем-сиром.

Цим рецептом поділилась блогерка anny.cooking в Instagram.

Інгредієнти:

Варені круто яйця – 3 шт.

Тунець консервований (1 баночка) – 1 шт.

Огірки свіжі – 2 шт.

Крем-сир – 1 ст. л.(з гіркою)

Сіль – за бажанням

Спосіб приготування:

Варені круто яйця ретельно розімніть виделкою. Свіжі огірки наріжте дрібними кубиками. До розім'ятих яєць та нарізаних огірків додайте тунець (без рідини), крем-сир та сіль за вашим смаком. Всі інгредієнти добре перемішайте до однорідної консистенції.

Подавайте готову намазку з хрумкими грінками, тостами або свіжим хлібом. Або покладіть її порціонно у креманки й подавайте як салат.