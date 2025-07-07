Эта намазка обязательно должна быть в холодильнике: простой рецепт закуски из четырех ингредиентов

Просто, быстро и очень аппетитно

Иногда на перекус хочется приготовить что-то простое, но не банальное — чтобы быстро, вкусно и без лишних затрат времени. Эта намазка именно такая: несколько ингредиентов, минимум действий — и уже через несколько минут на столе гора вкусных бутербродов.

Изюминка этого рецепта — свежие огурцы. Они делают вкус легким, свежим и немного неожиданным, особенно в сочетании с тунцом и нежным крем-сыром.

Этим рецептом поделилась блогерша anny.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

Вареные вкрутую яйца – 3 шт.

Тунец консервированный (1 баночка) – 1 шт.

Огурцы свежие – 2 шт.

Крем-сыр – 1 ст. л.(с горкой)

Соль – по желанию

Способ приготовления:

Вареные вкрутую яйца тщательно разомните вилкой. Свежие огурцы нарежьте мелкими кубиками. К размятым яйцам и нарезанным огурцам добавьте тунец (без жидкости), крем-сыр и соль по вашему вкусу. Все ингредиенты хорошо размешайте до однородной консистенции.

Подавайте готовую намазку с хрустящими гренками, тостами или свежим хлебом. Или положите порционно в креманки и подавайте как салат.