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Эта намазка обязательно должна быть в холодильнике: простой рецепт закуски из четырех ингредиентов

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Намазку из тунца, яйца и огурцов можно подавать как салат
Намазку из тунца, яйца и огурцов можно подавать как салат. Фото Freepik

Просто, быстро и очень аппетитно

Иногда на перекус хочется приготовить что-то простое, но не банальное — чтобы быстро, вкусно и без лишних затрат времени. Эта намазка именно такая: несколько ингредиентов, минимум действий — и уже через несколько минут на столе гора вкусных бутербродов.

Изюминка этого рецепта — свежие огурцы. Они делают вкус легким, свежим и немного неожиданным, особенно в сочетании с тунцом и нежным крем-сыром.

Этим рецептом поделилась блогерша anny.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • Вареные вкрутую яйца – 3 шт.
  • Тунец консервированный (1 баночка) – 1 шт.
  • Огурцы свежие – 2 шт.
  • Крем-сыр – 1 ст. л.(с горкой)
  • Соль – по желанию

Способ приготовления:

  1. Вареные вкрутую яйца тщательно разомните вилкой. Свежие огурцы нарежьте мелкими кубиками.
  2. К размятым яйцам и нарезанным огурцам добавьте тунец (без жидкости), крем-сыр и соль по вашему вкусу.
  3. Все ингредиенты хорошо размешайте до однородной консистенции.

Подавайте готовую намазку с хрустящими гренками, тостами или свежим хлебом. Или положите порционно в креманки и подавайте как салат.

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#Рецепты #Закуски #Огурцы #намазка