Эта намазка обязательно должна быть в холодильнике: простой рецепт закуски из четырех ингредиентов
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Просто, быстро и очень аппетитно
Иногда на перекус хочется приготовить что-то простое, но не банальное — чтобы быстро, вкусно и без лишних затрат времени. Эта намазка именно такая: несколько ингредиентов, минимум действий — и уже через несколько минут на столе гора вкусных бутербродов.
Изюминка этого рецепта — свежие огурцы. Они делают вкус легким, свежим и немного неожиданным, особенно в сочетании с тунцом и нежным крем-сыром.
Этим рецептом поделилась блогерша anny.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- Вареные вкрутую яйца – 3 шт.
- Тунец консервированный (1 баночка) – 1 шт.
- Огурцы свежие – 2 шт.
- Крем-сыр – 1 ст. л.(с горкой)
- Соль – по желанию
Способ приготовления:
- Вареные вкрутую яйца тщательно разомните вилкой. Свежие огурцы нарежьте мелкими кубиками.
- К размятым яйцам и нарезанным огурцам добавьте тунец (без жидкости), крем-сыр и соль по вашему вкусу.
- Все ингредиенты хорошо размешайте до однородной консистенции.
Подавайте готовую намазку с хрустящими гренками, тостами или свежим хлебом. Или положите порционно в креманки и подавайте как салат.