Смакуватимете навіть взимку: такі кабачки виходять хрусткими та пікантними (відео)

Чудове доповнення до будь-якого гарніру

Наразі сезон кабачків у самому розпалі, і це чудова нагода насолодитися ніжним смаком цього універсального овочу. Кабачки чудово поєднуються з різноманітними інгредієнтами — їх можна смажити, тушкувати у вершковому соусі, запікати або навіть готувати легкі літні салати.

Але сьогодні ми пропонуємо зробити смачну і ароматну заготівлю на зиму — пікантні кабачки з болгарським перцем і часником. Ця страва поєднує легкість літніх овочів з яскравими нотками пряного маринаду — чудовий спосіб зберегти частинку літа на холодну пору року. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "golden__plate__".

Як приготувати пікантні кабачки з болгарським перцем та часником на зиму

Інгредієнти на 3 банки по 0,75 л:

кабачки – 1 кг;

перець болгарський – 1 шт.;

цибуля велика – 2 шт.;

морква середня – 2 шт.;

часник – 5-6 зубчиків;

Інгредієнти для маринаду:

оцет – 30 мл;

цукор – 50 г;

сіль – 1 ст. л. без гірки;

олія рослинна – 40 мл;

томатна паста – 300 г;

вода – 200-300 мл;

Спосіб приготування:

Кабачки та цибулю нарізати півкільцями.

Болгарський перець нарізати смужками.

Моркву натерти на великій тертці. Змішати всі овочі у великій каструлі.

У мисці змішати томатну пасту з водою, додати цукор, сіль, оцет і олію. Добре перемішати.

Залити овочі маринадом, поставити на вогонь і тушкувати 40 хвилин, періодично помішуючи.

За 10 хвилин до кінця додати подрібнений часник, перемішати.

Розкласти гарячу овочеву суміш у стерилізовані банки, щільно закрутити, перевернути догори дном і закутати до охолодження.