Смакуватимете навіть взимку: такі кабачки виходять хрусткими та пікантними (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Чудове доповнення до будь-якого гарніру
Наразі сезон кабачків у самому розпалі, і це чудова нагода насолодитися ніжним смаком цього універсального овочу. Кабачки чудово поєднуються з різноманітними інгредієнтами — їх можна смажити, тушкувати у вершковому соусі, запікати або навіть готувати легкі літні салати.
Але сьогодні ми пропонуємо зробити смачну і ароматну заготівлю на зиму — пікантні кабачки з болгарським перцем і часником. Ця страва поєднує легкість літніх овочів з яскравими нотками пряного маринаду — чудовий спосіб зберегти частинку літа на холодну пору року. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "golden__plate__".
Як приготувати пікантні кабачки з болгарським перцем та часником на зиму
Інгредієнти на 3 банки по 0,75 л:
- кабачки – 1 кг;
- перець болгарський – 1 шт.;
- цибуля велика – 2 шт.;
- морква середня – 2 шт.;
- часник – 5-6 зубчиків;
Інгредієнти для маринаду:
- оцет – 30 мл;
- цукор – 50 г;
- сіль – 1 ст. л. без гірки;
- олія рослинна – 40 мл;
- томатна паста – 300 г;
- вода – 200-300 мл;
Спосіб приготування:
Кабачки та цибулю нарізати півкільцями.
Болгарський перець нарізати смужками.
Моркву натерти на великій тертці. Змішати всі овочі у великій каструлі.
У мисці змішати томатну пасту з водою, додати цукор, сіль, оцет і олію. Добре перемішати.
Залити овочі маринадом, поставити на вогонь і тушкувати 40 хвилин, періодично помішуючи.
За 10 хвилин до кінця додати подрібнений часник, перемішати.
Розкласти гарячу овочеву суміш у стерилізовані банки, щільно закрутити, перевернути догори дном і закутати до охолодження.