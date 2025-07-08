Будете наслаждаться даже зимой: такие кабачки получаются хрустящими и пикантными (видео)

Прекрасное дополнение к любому гарниру

Сейчас сезон кабачков в самом разгаре, и это отличный случай насладиться нежным вкусом этого универсального овоща. Кабачки отлично сочетаются с разнообразными ингредиентами – их можно жарить, тушить в сливочном соусе, запекать или даже готовить легкие летние салаты.

Но сегодня мы предлагаем сделать вкусную и ароматную заготовку на зиму – пикантные кабачки с болгарским перцем и чесноком. Это блюдо сочетает легкость летних овощей с яркими нотками пряного маринада – отличный способ сохранить частицу лета на холодное время года. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "golden__plate__".

Как приготовить пикантные кабачки с болгарским перцем и чесноком на зиму

Ингредиенты на 3 банки по 0,75 л:

кабачки – 1 кг;

перец болгарский – 1 шт.;

лук большой – 2 шт.;

морковь средняя – 2 шт.;

чеснок – 5-6 зубчиков;

Ингредиенты для маринада:

уксус – 30 мл;

сахар – 50 г;

соль – 1 ст.

масло растительное – 40 мл;

томатная паста – 300 г;

вода – 200-300 мл;

Способ приготовления:

Кабачки и лук порезать полукольцами.

Болгарский перец порезать полосками.

Морковь натереть на большой терке. Смешать все овощи в большой кастрюле.

В миске смешать томатную пасту с водой, добавить сахар, соль, уксус и растительное масло. Хорошо перемешать.

Залить овощи маринадом, поставить на огонь и тушить 40 минут, периодически помешивая.

За 10 минут до конца добавить измельченный чеснок, перемешать.

Разложить горячую овощную смесь в стерилизованные банки, плотно закрутить, перевернуть вверх дном и укутать до охлаждения.