Будете наслаждаться даже зимой: такие кабачки получаются хрустящими и пикантными (видео)
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Прекрасное дополнение к любому гарниру
Сейчас сезон кабачков в самом разгаре, и это отличный случай насладиться нежным вкусом этого универсального овоща. Кабачки отлично сочетаются с разнообразными ингредиентами – их можно жарить, тушить в сливочном соусе, запекать или даже готовить легкие летние салаты.
Но сегодня мы предлагаем сделать вкусную и ароматную заготовку на зиму – пикантные кабачки с болгарским перцем и чесноком. Это блюдо сочетает легкость летних овощей с яркими нотками пряного маринада – отличный способ сохранить частицу лета на холодное время года. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "golden__plate__".
Как приготовить пикантные кабачки с болгарским перцем и чесноком на зиму
Ингредиенты на 3 банки по 0,75 л:
- кабачки – 1 кг;
- перец болгарский – 1 шт.;
- лук большой – 2 шт.;
- морковь средняя – 2 шт.;
- чеснок – 5-6 зубчиков;
Ингредиенты для маринада:
- уксус – 30 мл;
- сахар – 50 г;
- соль – 1 ст.
- масло растительное – 40 мл;
- томатная паста – 300 г;
- вода – 200-300 мл;
Способ приготовления:
Кабачки и лук порезать полукольцами.
Болгарский перец порезать полосками.
Морковь натереть на большой терке. Смешать все овощи в большой кастрюле.
В миске смешать томатную пасту с водой, добавить сахар, соль, уксус и растительное масло. Хорошо перемешать.
Залить овощи маринадом, поставить на огонь и тушить 40 минут, периодически помешивая.
За 10 минут до конца добавить измельченный чеснок, перемешать.
Разложить горячую овощную смесь в стерилизованные банки, плотно закрутить, перевернуть вверх дном и укутать до охлаждения.