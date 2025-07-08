Встигнете приготувати на сніданок: оладки з варених яєць та сиру виходять ситними та смачними (відео)

Оладки із сиром на сковороді ви приготуєте за 20 хвилин

На сніданок можна приготувати безліч різноманітних страв, зокрема класичну яєчню з часником — просто та смачно. Але сьогодні ми пропонуємо спробувати щось особливе — ніжні оладки з варених яєць та сиру, які легко готуються і чудово підходять для початку дня.

Ця страва поживна, ситна та точно підніме вам настрій зранку! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lamer.ua".

Як приготувати ніжні оладки з варених яєць та сиру

Інгредієнти:

варені яйця – 3 шт.;

твердий сир – 100 г;

зелена цибуля – пучок;

сире яйце – 1 шт.;

борошно – 3-4 ст. л. (орієнтуйтесь на консистенцію);

спеції – за смаком;

Спосіб приготування:

1. Натерти варені яйця та сир, додати зелень.

2. Розбити сире яйце, додати борошно та сіль.

3. Замішати густе тісто.

4. Сформувати пиріжки.

5. Смажити на сухій сковорідці – вони не прилипають і чудово рум’яняться.