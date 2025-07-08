Встигнете приготувати на сніданок: оладки з варених яєць та сиру виходять ситними та смачними (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Оладки із сиром на сковороді ви приготуєте за 20 хвилин
На сніданок можна приготувати безліч різноманітних страв, зокрема класичну яєчню з часником — просто та смачно. Але сьогодні ми пропонуємо спробувати щось особливе — ніжні оладки з варених яєць та сиру, які легко готуються і чудово підходять для початку дня.
Ця страва поживна, ситна та точно підніме вам настрій зранку! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lamer.ua".
Як приготувати ніжні оладки з варених яєць та сиру
Інгредієнти:
- варені яйця – 3 шт.;
- твердий сир – 100 г;
- зелена цибуля – пучок;
- сире яйце – 1 шт.;
- борошно – 3-4 ст. л. (орієнтуйтесь на консистенцію);
- спеції – за смаком;
Спосіб приготування:
1. Натерти варені яйця та сир, додати зелень.
2. Розбити сире яйце, додати борошно та сіль.
3. Замішати густе тісто.
4. Сформувати пиріжки.
5. Смажити на сухій сковорідці – вони не прилипають і чудово рум’яняться.