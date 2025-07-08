Успеете приготовить на завтрак: оладьи из вареных яиц и сыра получаются сытными и вкусными (видео)

Оладьи с сыром на сковороде вы приготовите через 20 минут

На завтрак можно приготовить множество разнообразных блюд, в том числе классическую яичницу с чесноком – просто и вкусно. Но сегодня мы предлагаем попробовать что-то особенное — нежные оладьи из вареных яиц и сыра, которые легко готовятся и отлично подходят для начала дня.

Это блюдо питательное, сытное и точно поднимет вам настроение с утра! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lamer.ua".

Как приготовить нежные оладьи из вареных яиц и сыра

Ингредиенты:

вареные яйца – 3 шт.;

твердый сыр – 100 г;

зеленый лук – пучок;

сырое яйцо – 1 шт.;

мука – 3-4 ст.л.

специи – по вкусу;

Способ приготовления:

1. Натереть вареные яйца и сыр, добавить зелень.

2. Разбить сырое яйцо, добавить муку и соль.

3. Замешать густое тесто.

4. Сформировать пирожки.

5. Жарить на сухой сковороде – они не прилипают и отлично румянятся.