Успеете приготовить на завтрак: оладьи из вареных яиц и сыра получаются сытными и вкусными (видео)
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Оладьи с сыром на сковороде вы приготовите через 20 минут
На завтрак можно приготовить множество разнообразных блюд, в том числе классическую яичницу с чесноком – просто и вкусно. Но сегодня мы предлагаем попробовать что-то особенное — нежные оладьи из вареных яиц и сыра, которые легко готовятся и отлично подходят для начала дня.
Это блюдо питательное, сытное и точно поднимет вам настроение с утра! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lamer.ua".
Как приготовить нежные оладьи из вареных яиц и сыра
Ингредиенты:
- вареные яйца – 3 шт.;
- твердый сыр – 100 г;
- зеленый лук – пучок;
- сырое яйцо – 1 шт.;
- мука – 3-4 ст.л.
- специи – по вкусу;
Способ приготовления:
1. Натереть вареные яйца и сыр, добавить зелень.
2. Разбить сырое яйцо, добавить муку и соль.
3. Замешать густое тесто.
4. Сформировать пирожки.
5. Жарить на сухой сковороде – они не прилипают и отлично румянятся.