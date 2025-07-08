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Приготуйте з кабачків дещо незвичайне: рецепт соуса, який можна їсти ложками

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Кетчуп з кабачків
Кетчуп з кабачків. Фото Колаж "Телеграф"

Такої страви з кабачків ви ще не куштували

Кабачки настільки універсальний продукт, що з них можна приготувати страву на будь-який випадок життя. Часто з кабачків готують ікру, але мало хто знає, що з них можна зробити соус на кшталт кетчупу.

Рецептом кетчупу з кабачків поділились на YouTube-каналі "Смачно просто і доступно".

Інгредієнти:

  • Кабачки – 2,5 кг
  • Цибуля – 700 г
  • Томатна паста – 700 г
  • Цукор – 190 г
  • Сіль – 3 ст. л.
  • Оцет 9% – 180 мл
  • Паприка мелена — 1 ст.л. з гіркою
  • Перець чилі — 0,5 ч.л.
  • Коріандр — 0,5 ч.л.

Приготування:

Кабачки очистіть від шкірки та насіння (якщо вони старі). Цибулю також очистіть. Наріжте овочі на шматочки.

Помістіть нарізані кабачки у велику каструлю, посоліть і залиште на 30 хвилин, щоб вони пустили сік. Потім злийте цей сік.

Як приготувати кетчуп з кабачків
Свіжі кабачки можна залишити зі шкіркою

До кабачків додайте нарізану цибулю та проваріть під кришкою приблизно 10-15 хвилин.

Духмяний перець та лавровий лист зав'яжіть в мішечок з бинта і додайте до овочів. Також додайте цукор та перемішайте.

Кетчуп з кабачків покроковий рецепт
Зробіть мішечок для спецій

Через 15 хвилин додайте до овочів томатну пасту, спеції, оцет. Перемішайте, дістаньте мішечок з перцем та лавровим листом та тушкуйте ще 10 хвилин.

Соус з томатом та кабачками
Цей кетчуп готується дуже просто

За допомогою блендера перетворіть овочеву масу на однорідне пюре. Проваріть масу ще 5 хвилин.

Гарячий кетчуп розлийте по стерилізованих банках і герметично закатайте кришками. Переверніть банки догори дном і укутайте до повного охолодження.

Кетчуп з кабачків рецепт з фото
Не забудьте простерилізувати банки

Раніше ми ділились рецептом маринованих кабачків. Готуються вони в пакеті та готові до вживання майже одразу.

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