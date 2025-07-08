Приготуйте з кабачків дещо незвичайне: рецепт соуса, який можна їсти ложками
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Такої страви з кабачків ви ще не куштували
Кабачки настільки універсальний продукт, що з них можна приготувати страву на будь-який випадок життя. Часто з кабачків готують ікру, але мало хто знає, що з них можна зробити соус на кшталт кетчупу.
Рецептом кетчупу з кабачків поділились на YouTube-каналі "Смачно просто і доступно".
Інгредієнти:
- Кабачки – 2,5 кг
- Цибуля – 700 г
- Томатна паста – 700 г
- Цукор – 190 г
- Сіль – 3 ст. л.
- Оцет 9% – 180 мл
- Паприка мелена — 1 ст.л. з гіркою
- Перець чилі — 0,5 ч.л.
- Коріандр — 0,5 ч.л.
Приготування:
Кабачки очистіть від шкірки та насіння (якщо вони старі). Цибулю також очистіть. Наріжте овочі на шматочки.
Помістіть нарізані кабачки у велику каструлю, посоліть і залиште на 30 хвилин, щоб вони пустили сік. Потім злийте цей сік.
До кабачків додайте нарізану цибулю та проваріть під кришкою приблизно 10-15 хвилин.
Духмяний перець та лавровий лист зав'яжіть в мішечок з бинта і додайте до овочів. Також додайте цукор та перемішайте.
Через 15 хвилин додайте до овочів томатну пасту, спеції, оцет. Перемішайте, дістаньте мішечок з перцем та лавровим листом та тушкуйте ще 10 хвилин.
За допомогою блендера перетворіть овочеву масу на однорідне пюре. Проваріть масу ще 5 хвилин.
Гарячий кетчуп розлийте по стерилізованих банках і герметично закатайте кришками. Переверніть банки догори дном і укутайте до повного охолодження.
Раніше ми ділились рецептом маринованих кабачків. Готуються вони в пакеті та готові до вживання майже одразу.