Ідеальна кабачкова ікра існує: розкрито рецепт, який всіх здивує

Додайте до страви один несподіваний інгредієнт

Якщо ви вже готували оладки, салат та навіть нагетси з кабачків, а ці овочі не закінчилися, саме час приготувати кабачкову ікру. Ця страва дуже універсальна і буде смакувати й до макаронів, і до картоплі, і до м'яса, чи до шматочка хліба на перекус.

Рецептом кабачкової ікри поділилась блогерка Катерина Тарасенко. Вона пропонує додавати до страви мед, щоб надати ікрі неповторного смаку.

Інгредієнти

3 кг кабачків

1 кг солодкого перцю

500 г моркви

500 г ріпчастої цибулі

10 зубчиків часнику

Для заправки та смаку:

80 г рослинної олії

35 г кухонної солі

0,5 ч. л. чорного перцю

2 ст. л. цукру

2 ст. л. меду

240 г томатної пасти

3 ст. л. оцту

Етапи приготування:

Ретельно вимийте всі овочі, очистьте їх від шкірки та насіння, а потім наріжте довільними шматками. Помістіть нарізані кабачки у велику каструлю, додайте трохи води та поставте на вогонь. Тушкуйте до м'якості.

Кабачки треба протушкувати

На окремій сковороді обсмажте моркву до золотистого кольору й перекладіть її до кабачків.

Потім обсмажте солодкий перець і також додайте його до вмісту каструлі.

Обсмажте овочі та додайте їх до кабачків

На цій же сковороді обсмажте подрібнену цибулю разом із часником. Додайте томатну пасту, добре перемішайте та перекладіть цю суміш до тушкованих овочів.

Додайте до овочів сіль, чорний перець, цукор і мед. Усе добре перемішайте та продовжуйте тушкувати на слабкому вогні ще приблизно 30 хвилин, щоб смаки поєдналися.

Зніміть каструлю з вогню. За допомогою блендера перебийте всю овочеву масу до однорідної консистенції. Поверніть ікру назад у каструлю і тушкуйте ще близько 40 хвилин, періодично помішуючи.

Перебийте овочі блендером

Гарячу ікру перекладіть у підготовлені банки, переконайтеся, що всередині немає бульбашок повітря. Герметично закрийте банки кришками, переверніть догори дном і накрийте теплою ковдрою.

Обов'язково переверніть банки

Залиште їх у такому положенні до повного охолодження.

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