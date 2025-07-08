Приготовьте из кабачков кое-что необычное: рецепт соуса, который можно есть ложками

Такого блюда из кабачков вы еще не пробовали

Кабачки настолько универсальный продукт, что из них можно приготовить блюдо на любой случай жизни. Часто из кабачков готовят икру, но немногие знают, что из них можно сделать соус вроде кетчупа.

Рецептом кетчупа из кабачков поделились на YouTube-канале "Смачно просто та доступно".

Ингредиенты:

Кабачки – 2,5 кг

Лук – 700 г

Томатная паста – 700 г

Сахар – 190 г

Соль – 3 ст. л.

Уксус 9% – 180 мл

Паприка молотая – 1 ст.л. с горкой

Перец чили – 0,5 ч.л.

Кориандр – 0,5 ч.л.

Сухой чеснок — 0,5 ч.л.

Приготовление:

Кабачки очистите от кожуры и семян (если они старые).

Поместите нарезанные кабачки в большую кастрюлю, посолите и оставьте на 30 минут, чтобы они пустили сок. Затем слейте этот сок.

Свежие кабачки можно оставить с кожурой

К кабачкам добавьте нарезанный лук и проварите под крышкой примерно 10-15 минут.

Душистый перец и лавровый лист завяжите в мешочек из бинта и добавьте к овощам. Добавьте сахар и перемешайте.

Сделайте мешочек для специй

Через 15 минут добавьте к овощам томатную пасту, специи, уксус. Перемешайте, достаньте мешочек с перцем и лавровым листом и тушите еще 10 минут.

Этот кетчуп готовится очень просто

С помощью блендера превратите овощную массу в однородное пюре.

Горячий кетчуп разлейте по стерилизованным банкам и герметично закройте крышками. Переверните банки вверх дном и укутайте до полного охлаждения.

Не забудьте простерилизовать банки

Раньше мы делились рецептом маринованных кабачков. Готовятся они в пакете и готовы к употреблению почти сразу.