"Ліниві" деруни, які готуються за лічені хвилини: цей рецепт стане вашим улюбленим
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Неймовірно смачний перекус
Однією з найсмачніших страв з картоплі є деруни. Дехто готує їх без начинки, а хтось додає гриби або фарш. Ми пропонуємо незвичний рецепт дерунів на хлібі з ковбасою. Готуються вони дуже швидко, ідеально підходять для перекусу чи швидкого сніданку.
Рецептом поділилась в Instagram кулінарка alionakarpiuk.
Інгредієнти:
- картопля 2 шт.
- яйце 1 шт.
- цибуля 1 шт.
- спеції
- ковбаса варена
- хліб
Спосіб приготування:
1. Натріть картоплю, цибулю, ковбасу, на тертці.
2. До маси додайте спеції та перемішайте.
3. Викладіть цю масу на хліб, обсмажте з двох боків по 1-2 хвилини.
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