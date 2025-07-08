Рус

"Ліниві" деруни, які готуються за лічені хвилини: цей рецепт стане вашим улюбленим

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Забудьте про звичайні деруни
Забудьте про звичайні деруни. Фото ukr.net

Неймовірно смачний перекус

Однією з найсмачніших страв з картоплі є деруни. Дехто готує їх без начинки, а хтось додає гриби або фарш. Ми пропонуємо незвичний рецепт дерунів на хлібі з ковбасою. Готуються вони дуже швидко, ідеально підходять для перекусу чи швидкого сніданку.

Рецептом поділилась в Instagram кулінарка alionakarpiuk.

Інгредієнти:

  • картопля 2 шт.
  • яйце 1 шт.
  • цибуля 1 шт.
  • спеції
  • ковбаса варена
  • хліб

Спосіб приготування:

1. Натріть картоплю, цибулю, ковбасу, на тертці.

2. До маси додайте спеції та перемішайте.

3. Викладіть цю масу на хліб, обсмажте з двох боків по 1-2 хвилини.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати оладки з варених яєць. Це дуже проста у приготуванні й поживна страва.

Теги:
#Рецепти #Закуска #Бутерброди #Деруни