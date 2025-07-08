"Ліниві" деруни, які готуються за лічені хвилини: цей рецепт стане вашим улюбленим

Неймовірно смачний перекус

Однією з найсмачніших страв з картоплі є деруни. Дехто готує їх без начинки, а хтось додає гриби або фарш. Ми пропонуємо незвичний рецепт дерунів на хлібі з ковбасою. Готуються вони дуже швидко, ідеально підходять для перекусу чи швидкого сніданку.

Рецептом поділилась в Instagram кулінарка alionakarpiuk.

Інгредієнти:

картопля 2 шт.

яйце 1 шт.

цибуля 1 шт.

спеції

ковбаса варена

хліб

Спосіб приготування:

1. Натріть картоплю, цибулю, ковбасу, на тертці.

2. До маси додайте спеції та перемішайте.

3. Викладіть цю масу на хліб, обсмажте з двох боків по 1-2 хвилини.

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