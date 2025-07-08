"Ленивые" деруны, которые готовятся за считанные минуты: этот рецепт станет вашим любимым
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Невероятно вкусный перекус
Одним из самых вкусных блюд из картофеля являются деруны. Некоторые готовят их без начинки, а кто-то добавляет грибы или фарш. Мы предлагаем необычный рецепт дерунов на хлебе с колбасой. Готовятся они очень быстро, идеально подходят для перекуса или быстрого завтрака.
Рецептом поделилась в Instagram кулинарка alionakarpiuk.
Ингредиенты:
- картофель 2 шт.
- яйцо 1 шт.
- лук 1 шт.
- специи
- колбаса вареная
- хлеб
Способ приготовления:
1. Натрите картофель, лук, колбасу, на терке.
2. Добавьте специи и перемешайте.
3. Выложите эту массу на хлеб, обжарьте с двух сторон по 1-2 минуты.
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