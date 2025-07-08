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"Ленивые" деруны, которые готовятся за считанные минуты: этот рецепт станет вашим любимым

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Забудьте об обычных дерунах
Забудьте об обычных дерунах. Фото ukr.net

Невероятно вкусный перекус

Одним из самых вкусных блюд из картофеля являются деруны. Некоторые готовят их без начинки, а кто-то добавляет грибы или фарш. Мы предлагаем необычный рецепт дерунов на хлебе с колбасой. Готовятся они очень быстро, идеально подходят для перекуса или быстрого завтрака.

Рецептом поделилась в Instagram кулинарка alionakarpiuk.

Ингредиенты:

  • картофель 2 шт.
  • яйцо 1 шт.
  • лук 1 шт.
  • специи
  • колбаса вареная
  • хлеб

Способ приготовления:

1. Натрите картофель, лук, колбасу, на терке.

2. Добавьте специи и перемешайте.

3. Выложите эту массу на хлеб, обжарьте с двух сторон по 1-2 минуты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить оладьи из вареных яиц. Это очень простое в приготовлении и питательное блюдо.

Теги:
#Рецепты #Закуска #Бутерброды #Драники