"Ленивые" деруны, которые готовятся за считанные минуты: этот рецепт станет вашим любимым

Невероятно вкусный перекус

Одним из самых вкусных блюд из картофеля являются деруны. Некоторые готовят их без начинки, а кто-то добавляет грибы или фарш. Мы предлагаем необычный рецепт дерунов на хлебе с колбасой. Готовятся они очень быстро, идеально подходят для перекуса или быстрого завтрака.

Рецептом поделилась в Instagram кулинарка alionakarpiuk.

Ингредиенты:

картофель 2 шт.

яйцо 1 шт.

лук 1 шт.

специи

колбаса вареная

хлеб

Способ приготовления:

1. Натрите картофель, лук, колбасу, на терке.

2. Добавьте специи и перемешайте.

3. Выложите эту массу на хлеб, обжарьте с двух сторон по 1-2 минуты.

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