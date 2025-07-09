Не лише відварена: як смачно посмажити молоду картоплю (відео)
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Смажена картопля з сиром на сковороді підійде для подачі на гарнір або як самостійну страву
Молода картопля — це справжній символ літа, ніжна, запашна, з тоненькою шкіркою. З неї можна приготувати безліч смачних страв: запекти в духовці, зробити ніжне рагу або потушкувати в сметанному соусі з кропом.
Але сьогодні ми пропонуємо найпростіший і водночас найулюбленіший варіант — смажену молоду картоплю. З рум’яною скоринкою, ароматною олією та додатком сезонної зелені — страва, яка дарує справжній смак літа. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати смажену молоду картоплю
Інгредієнти:
- молода картопля – 1-1,5 кг;
- вода – 150 мл;
- масло – 120 г;
- паприка – 1 ч. л.;
- сіль – за смаком;
- кріп подрібнений;
- часник – 2 зубчики;
Спосіб приготування:
1. Помити молоду картоплю і викласти у сковорідку з бортиками.
2. Влити воду, посолити, накрити кришкою і готувати на середньому вогні до готовності.
3. Вода має повністю википіти (близько 15-20 хвилин (залежно від розміру картоплі).
4. Додати масло та паприку, збільшити вогонь та обсмажити до золотистої скоринки.
5. Наприкінці додати натертий часник та подрібнену зелень.