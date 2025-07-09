Не лише відварена: як смачно посмажити молоду картоплю (відео)

Смажена картопля з сиром на сковороді підійде для подачі на гарнір або як самостійну страву

Молода картопля — це справжній символ літа, ніжна, запашна, з тоненькою шкіркою. З неї можна приготувати безліч смачних страв: запекти в духовці, зробити ніжне рагу або потушкувати в сметанному соусі з кропом.

Але сьогодні ми пропонуємо найпростіший і водночас найулюбленіший варіант — смажену молоду картоплю. З рум’яною скоринкою, ароматною олією та додатком сезонної зелені — страва, яка дарує справжній смак літа. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати смажену молоду картоплю

Інгредієнти:

молода картопля – 1-1,5 кг;

вода – 150 мл;

масло – 120 г;

паприка – 1 ч. л.;

сіль – за смаком;

кріп подрібнений;

часник – 2 зубчики;

Спосіб приготування:

1. Помити молоду картоплю і викласти у сковорідку з бортиками.

2. Влити воду, посолити, накрити кришкою і готувати на середньому вогні до готовності.

3. Вода має повністю википіти (близько 15-20 хвилин (залежно від розміру картоплі).

4. Додати масло та паприку, збільшити вогонь та обсмажити до золотистої скоринки.

5. Наприкінці додати натертий часник та подрібнену зелень.