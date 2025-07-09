Не только отварная: как вкусно пожарить молодой картофель (видео)
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Жареный картофель с сыром на сковороде подойдет для подачи на гарнир или как самостоятельное блюдо
Молодой картофель – это настоящий символ лета, нежный, душистый, с тоненькой кожурой. Из нее можно приготовить множество вкусных блюд: запечь в духовке, сделать нежное рагу или потушить в сметанном соусе с укропом.
Но сегодня мы предлагаем самый простой и одновременно любимый вариант — жареный молодой картофель. С румяной корочкой, ароматным маслом и добавкой сезонной зелени – блюдо, которое дарит настоящий вкус лета. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить жареный молодой картофель
Ингредиенты:
- молодой картофель – 1-1,5 кг;
- вода – 150 мл;
- масло – 120 г;
- паприка – 1 ч. л.;
- соль – по вкусу;
- укроп измельченный;
- чеснок – 2 зубчика;
Способ приготовления:
1. Помыть молодой картофель и выложить в сковороду с бортиками.
2. Влить воду, посолить, накрыть крышкой и готовить на среднем огне до готовности.
3. Вода должна полностью выкипеть (около 15-20 минут (в зависимости от размера картофеля)).
4. Добавить масло и паприку, увеличить огонь и обжарить до золотистой корочки.
5. В конце добавить натертый чеснок и измельченную зелень.