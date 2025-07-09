Не только отварная: как вкусно пожарить молодой картофель (видео)

Жареный картофель с сыром на сковороде подойдет для подачи на гарнир или как самостоятельное блюдо

Молодой картофель – это настоящий символ лета, нежный, душистый, с тоненькой кожурой. Из нее можно приготовить множество вкусных блюд: запечь в духовке, сделать нежное рагу или потушить в сметанном соусе с укропом.

Но сегодня мы предлагаем самый простой и одновременно любимый вариант — жареный молодой картофель. С румяной корочкой, ароматным маслом и добавкой сезонной зелени – блюдо, которое дарит настоящий вкус лета. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить жареный молодой картофель

Ингредиенты:

молодой картофель – 1-1,5 кг;

вода – 150 мл;

масло – 120 г;

паприка – 1 ч. л.;

соль – по вкусу;

укроп измельченный;

чеснок – 2 зубчика;

Способ приготовления:

1. Помыть молодой картофель и выложить в сковороду с бортиками.

2. Влить воду, посолить, накрыть крышкой и готовить на среднем огне до готовности.

3. Вода должна полностью выкипеть (около 15-20 минут (в зависимости от размера картофеля)).

4. Добавить масло и паприку, увеличить огонь и обжарить до золотистой корочки.

5. В конце добавить натертый чеснок и измельченную зелень.