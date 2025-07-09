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Не только отварная: как вкусно пожарить молодой картофель (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Наскоро, из простых продуктов, легко, аппетитно
Наскоро, из простых продуктов, легко, аппетитно. Фото instagram.com

Жареный картофель с сыром на сковороде подойдет для подачи на гарнир или как самостоятельное блюдо

Молодой картофель – это настоящий символ лета, нежный, душистый, с тоненькой кожурой. Из нее можно приготовить множество вкусных блюд: запечь в духовке, сделать нежное рагу или потушить в сметанном соусе с укропом.

Но сегодня мы предлагаем самый простой и одновременно любимый вариант — жареный молодой картофель. С румяной корочкой, ароматным маслом и добавкой сезонной зелени – блюдо, которое дарит настоящий вкус лета. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить жареный молодой картофель

Ингредиенты:

  • молодой картофель – 1-1,5 кг;
  • вода – 150 мл;
  • масло – 120 г;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • соль – по вкусу;
  • укроп измельченный;
  • чеснок – 2 зубчика;

Способ приготовления:

1. Помыть молодой картофель и выложить в сковороду с бортиками.

2. Влить воду, посолить, накрыть крышкой и готовить на среднем огне до готовности.

3. Вода должна полностью выкипеть (около 15-20 минут (в зависимости от размера картофеля)).

4. Добавить масло и паприку, увеличить огонь и обжарить до золотистой корочки.

5. В конце добавить натертый чеснок и измельченную зелень.

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#Картофель #Молодой картофель #Готовим дома