Справжній хіт літа: як приготувати малиновий квас, що ідеально втамовує спрагу
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Відмінний напій для спекотних днів
У літню спеку хочеться чогось освіжаючого і смачного, що моментально вгамовує спрагу і дарує прохолоду. Якщо вода, компоти та лимонади вже набридли, а в холодильнику є малина, то приготуйте з неї квас.
Рецептом поділилися napensii.ua.
Інгредієнти:
Малина: 1 кг
Вода: 5 л
Цукор: 500 г
Лимонна кислота: 1 год. л.
Сухі дріжджі: 0,5 ч. л.
Приготування:
- Малину переберіть, але не мийте.
- Всипте цукор, додайте лимонну кислоту і залийте 5 літрами гарячої води.
- Ретельно перемішайте до повного розчинення цукру і дайте охолонути.
- В окремій чашці розведіть сухі дріжджі у невеликій кількості теплої води та залиште на кілька хвилин.
- Коли малиновий настій охолоне до кімнатної температури, додайте розведені дріжджі та добре перемішайте.
- Накрийте кришкою або марлею каструлю і залиште бродити в теплому місці на 1-2 дні.
- Коли квас набуде приємного кислого смаку і з’являться бульбашки, процідіть його через кілька шарів марлі.
- Розлийте готовий квас по пляшках, щільно закрийте та поставте в холодильник.