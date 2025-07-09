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Справжній хіт літа: як приготувати малиновий квас, що ідеально втамовує спрагу

Автор
Наталя Граковська
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Автор
З малини можна приготувати смачний напій
З малини можна приготувати смачний напій. Фото Freepik

Відмінний напій для спекотних днів

У літню спеку хочеться чогось освіжаючого і смачного, що моментально вгамовує спрагу і дарує прохолоду. Якщо вода, компоти та лимонади вже набридли, а в холодильнику є малина, то приготуйте з неї квас.

Рецептом поділилися napensii.ua.

Інгредієнти:

Малина: 1 кг

Вода: 5 л

Цукор: 500 г

Лимонна кислота: 1 год. л.

Сухі дріжджі: 0,5 ч. л.

Приготування:

  1. Малину переберіть, але не мийте.
  2. Всипте цукор, додайте лимонну кислоту і залийте 5 літрами гарячої води.
  3. Ретельно перемішайте до повного розчинення цукру і дайте охолонути.
  4. В окремій чашці розведіть сухі дріжджі у невеликій кількості теплої води та залиште на кілька хвилин.
  5. Коли малиновий настій охолоне до кімнатної температури, додайте розведені дріжджі та добре перемішайте.
  6. Накрийте кришкою або марлею каструлю і залиште бродити в теплому місці на 1-2 дні.
  7. Коли квас набуде приємного кислого смаку і з’являться бульбашки, процідіть його через кілька шарів марлі.
  8. Розлийте готовий квас по пляшках, щільно закрийте та поставте в холодильник.
Теги:
#Напої #Рецепти #Малина