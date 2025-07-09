Справжній хіт літа: як приготувати малиновий квас, що ідеально втамовує спрагу

Відмінний напій для спекотних днів

У літню спеку хочеться чогось освіжаючого і смачного, що моментально вгамовує спрагу і дарує прохолоду. Якщо вода, компоти та лимонади вже набридли, а в холодильнику є малина, то приготуйте з неї квас.

Рецептом поділилися napensii.ua.

Інгредієнти:

Малина: 1 кг

Вода: 5 л

Цукор: 500 г

Лимонна кислота: 1 год. л.

Сухі дріжджі: 0,5 ч. л.

Приготування: