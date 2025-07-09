Настоящий хит лета: как приготовить малиновый квас, который идеально утолит жажду
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Отличный напиток для жарких дней
В летнюю жару хочется чего-то освежающего и вкусного, что моментально утоляет жажду и дарит прохладу. Если вода, компоты и лимонады уже надоели, а в холодильнике есть малина, то приготовьте из нее квас. Этот яркий, ароматный напиток вполне может стать фаворитом в знойные дни.
Рецептом поделились napensii.ua.
Ингредиенты:
Малина: 1 кг
Вода: 5 л
Сахар: 500 г
Лимонная кислота: 1 ч. л.
Сухие дрожжи: 0.5 ч. л.
Приготовление:
- Малину переберите, но не мойте. Поместите ее в кастрюлю.
- Всыпьте сахар, добавьте лимонную кислоту и залейте 5 литрами горячей воды.
- Тщательно все перемешайте до полного растворения сахара и дайте остыть.
- В отдельной чашке разведите сухие дрожжи в небольшом количестве теплой воды и оставьте на несколько минут.
- Когда малиновый настой остынет до комнатной температуры, добавьте в него разведенные дрожжи и хорошо перемешайте.
- Накройте кастрюлю крышкой или марлей и оставьте бродить в теплом месте на 1-2 дня.
- Когда квас приобретет приятный кислый вкус и появятся пузырьки, процедите его через несколько слоев марли.
- Разлейте готовый квас по бутылкам, плотно закройте и поставьте в холодильник.