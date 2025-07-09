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Настоящий хит лета: как приготовить малиновый квас, который идеально утолит жажду

Автор
Наталья Граковская
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Из малины можно приготовить очень вкусный напиток
Из малины можно приготовить очень вкусный напиток. Фото Freepik

Отличный напиток для жарких дней

В летнюю жару хочется чего-то освежающего и вкусного, что моментально утоляет жажду и дарит прохладу. Если вода, компоты и лимонады уже надоели, а в холодильнике есть малина, то приготовьте из нее квас. Этот яркий, ароматный напиток вполне может стать фаворитом в знойные дни.

Рецептом поделились napensii.ua.

Ингредиенты:

Малина: 1 кг

Вода: 5 л

Сахар: 500 г

Лимонная кислота: 1 ч. л.

Сухие дрожжи: 0.5 ч. л.

Приготовление:

  1. Малину переберите, но не мойте. Поместите ее в кастрюлю.
  2. Всыпьте сахар, добавьте лимонную кислоту и залейте 5 литрами горячей воды.
  3. Тщательно все перемешайте до полного растворения сахара и дайте остыть.
  4. В отдельной чашке разведите сухие дрожжи в небольшом количестве теплой воды и оставьте на несколько минут.
  5. Когда малиновый настой остынет до комнатной температуры, добавьте в него разведенные дрожжи и хорошо перемешайте.
  6. Накройте кастрюлю крышкой или марлей и оставьте бродить в теплом месте на 1-2 дня.
  7. Когда квас приобретет приятный кислый вкус и появятся пузырьки, процедите его через несколько слоев марли.
  8. Разлейте готовый квас по бутылкам, плотно закройте и поставьте в холодильник.
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#Напитки #Рецепты #Малина