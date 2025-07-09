Настоящий хит лета: как приготовить малиновый квас, который идеально утолит жажду

Отличный напиток для жарких дней

В летнюю жару хочется чего-то освежающего и вкусного, что моментально утоляет жажду и дарит прохладу. Если вода, компоты и лимонады уже надоели, а в холодильнике есть малина, то приготовьте из нее квас. Этот яркий, ароматный напиток вполне может стать фаворитом в знойные дни.

Рецептом поделились napensii.ua.

Ингредиенты:

Малина: 1 кг

Вода: 5 л

Сахар: 500 г

Лимонная кислота: 1 ч. л.

Сухие дрожжи: 0.5 ч. л.

Приготовление: