Ніжний, ситний та корисний: цей кабачково-вівсяний пиріг оцінять рідні (відео)

Такого ви ще не куштували

Кабачок — один із найулюбленіших сезонних овочів, з якого можна приготувати безліч оригінальних і смачних страв. Його ніжний смак і м’яка текстура чудово поєднуються з різними інгредієнтами — саме тому кабачок так часто з’являється у літньому меню.

З нього роблять рагу, котлети, запіканки, або навіть ефектну дитячу страву — "кабачок-восьминіг". Але сьогодні ми пропонуємо приготувати дещо більш незвичне — кабачково-вівсяний пиріг із моцарелою та червоною рибою. Це ситна, але водночас легка страва, яка підійде і на обід, і на вечерю. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ilukianenko".

Як приготувати кабачково-вівсяний пиріг

Інгредієнти:

кабачок натертий – 300 г;

вівсяні пластівці – 100 г;

моцарела натерта – 100 г;

яйця – 2 шт;

сіль, перець, сушений часник – за смаком;

червона риба (філе слабосолене або копчене) – 100 г;

вершкове масло – 10 г;

пергамент – для форми.

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Спосіб приготування:

Змішати натертий кабачок, вівсяні пластівці, яйця, натерту моцарелу та спеції. Відставити суміш на 10 хвилин, щоб пластівці трохи набубнявіли. Застелити форму пергаментом і змастити вершковим маслом. Викласти суміш у форму, розрівняти. Запікати у розігрітій духовці за 180 °C протягом 40 хвилин. Дістати, викласти зверху шматочки червоної риби. Допікати ще 10–15 хвилин до рум’яності.

Подавати теплим або охолодженим — смакує чудово в будь-якому вигляді!