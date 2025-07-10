Ніжний, ситний та корисний: цей кабачково-вівсяний пиріг оцінять рідні (відео)
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Такого ви ще не куштували
Кабачок — один із найулюбленіших сезонних овочів, з якого можна приготувати безліч оригінальних і смачних страв. Його ніжний смак і м’яка текстура чудово поєднуються з різними інгредієнтами — саме тому кабачок так часто з’являється у літньому меню.
З нього роблять рагу, котлети, запіканки, або навіть ефектну дитячу страву — "кабачок-восьминіг". Але сьогодні ми пропонуємо приготувати дещо більш незвичне — кабачково-вівсяний пиріг із моцарелою та червоною рибою. Це ситна, але водночас легка страва, яка підійде і на обід, і на вечерю. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ilukianenko".
Як приготувати кабачково-вівсяний пиріг
Інгредієнти:
- кабачок натертий – 300 г;
- вівсяні пластівці – 100 г;
- моцарела натерта – 100 г;
- яйця – 2 шт;
- сіль, перець, сушений часник – за смаком;
- червона риба (філе слабосолене або копчене) – 100 г;
- вершкове масло – 10 г;
- пергамент – для форми.
Спосіб приготування:
- Змішати натертий кабачок, вівсяні пластівці, яйця, натерту моцарелу та спеції.
- Відставити суміш на 10 хвилин, щоб пластівці трохи набубнявіли.
- Застелити форму пергаментом і змастити вершковим маслом.
- Викласти суміш у форму, розрівняти.
- Запікати у розігрітій духовці за 180 °C протягом 40 хвилин.
- Дістати, викласти зверху шматочки червоної риби.
- Допікати ще 10–15 хвилин до рум’яності.
Подавати теплим або охолодженим — смакує чудово в будь-якому вигляді!