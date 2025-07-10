Нежный, сытный и полезный: этот кабачково-овсяной пирог оценят родные (видео)

Такого вы еще не пробовали

Кабачок – одно из самых любимых сезонных овощей, из которого можно приготовить множество оригинальных и вкусных блюд. Его нежный вкус и мягкая текстура прекрасно сочетаются с разными ингредиентами – поэтому кабачок так часто появляется в летнем меню.

Из него делают рагу, котлеты, запеканки, или даже эффектное блюдо – "кабачок-осьминог". Но сегодня мы предлагаем приготовить более необычное — кабачково-овсяной пирог с моцареллой и красной рыбой. Это сытное, но одновременно легкое блюдо, которое подойдет и к обеду, и к ужину. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ilukianenko".

Как приготовить кабачково-овсяной пирог

Ингредиенты:

кабачок натертый – 300 г;

овсяные хлопья – 100 г;

моцарелла натертая – 100 г;

яйца – 2 шт.;

соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу;

красная рыба (филе слабосоленое или копченое) – 100 г;

сливочное масло – 10 г;

пергамент – для формы.

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Способ приготовления:

Смешать натертый кабачок, овсяные хлопья, яйца, натертую моцареллу и специи. Отставить смесь на 10 минут, чтобы хлопья немного набухли. Застлать форму пергаментом и смазать сливочным маслом. Выложить смесь в форму, разровнять. Запекать в разогретой духовке при 180 С в течение 40 минут. Достать, выложить сверху кусочки красной рыбы. Допекать еще 10-15 минут до румяности.

Подавать теплым или охлажденным – вкусно отлично в любом виде!