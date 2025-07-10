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Нежный, сытный и полезный: этот кабачково-овсяной пирог оценят родные (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Очень вкусный, сочный
Очень вкусный, сочный. Фото instagram.com

Такого вы еще не пробовали

Кабачок – одно из самых любимых сезонных овощей, из которого можно приготовить множество оригинальных и вкусных блюд. Его нежный вкус и мягкая текстура прекрасно сочетаются с разными ингредиентами – поэтому кабачок так часто появляется в летнем меню.

Из него делают рагу, котлеты, запеканки, или даже эффектное блюдо – "кабачок-осьминог". Но сегодня мы предлагаем приготовить более необычное — кабачково-овсяной пирог с моцареллой и красной рыбой. Это сытное, но одновременно легкое блюдо, которое подойдет и к обеду, и к ужину. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ilukianenko".

Как приготовить кабачково-овсяной пирог

Ингредиенты:

  • кабачок натертый – 300 г;
  • овсяные хлопья – 100 г;
  • моцарелла натертая – 100 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу;
  • красная рыба (филе слабосоленое или копченое) – 100 г;
  • сливочное масло – 10 г;
  • пергамент – для формы.

Способ приготовления:

  1. Смешать натертый кабачок, овсяные хлопья, яйца, натертую моцареллу и специи.
  2. Отставить смесь на 10 минут, чтобы хлопья немного набухли.
  3. Застлать форму пергаментом и смазать сливочным маслом.
  4. Выложить смесь в форму, разровнять.
  5. Запекать в разогретой духовке при 180 С в течение 40 минут.
  6. Достать, выложить сверху кусочки красной рыбы.
  7. Допекать еще 10-15 минут до румяности.

Подавать теплым или охлажденным – вкусно отлично в любом виде!

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#Пирог #Овсянка #Готовим дома