Нежный, сытный и полезный: этот кабачково-овсяной пирог оценят родные (видео)
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Такого вы еще не пробовали
Кабачок – одно из самых любимых сезонных овощей, из которого можно приготовить множество оригинальных и вкусных блюд. Его нежный вкус и мягкая текстура прекрасно сочетаются с разными ингредиентами – поэтому кабачок так часто появляется в летнем меню.
Из него делают рагу, котлеты, запеканки, или даже эффектное блюдо – "кабачок-осьминог". Но сегодня мы предлагаем приготовить более необычное — кабачково-овсяной пирог с моцареллой и красной рыбой. Это сытное, но одновременно легкое блюдо, которое подойдет и к обеду, и к ужину. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ilukianenko".
Как приготовить кабачково-овсяной пирог
Ингредиенты:
- кабачок натертый – 300 г;
- овсяные хлопья – 100 г;
- моцарелла натертая – 100 г;
- яйца – 2 шт.;
- соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу;
- красная рыба (филе слабосоленое или копченое) – 100 г;
- сливочное масло – 10 г;
- пергамент – для формы.
Способ приготовления:
- Смешать натертый кабачок, овсяные хлопья, яйца, натертую моцареллу и специи.
- Отставить смесь на 10 минут, чтобы хлопья немного набухли.
- Застлать форму пергаментом и смазать сливочным маслом.
- Выложить смесь в форму, разровнять.
- Запекать в разогретой духовке при 180 С в течение 40 минут.
- Достать, выложить сверху кусочки красной рыбы.
- Допекать еще 10-15 минут до румяности.
Подавать теплым или охлажденным – вкусно отлично в любом виде!