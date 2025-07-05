Цей рецепт проситимуть усі друзі: хрусткий кабачок-восьминіг у клярі ефектно виглядатиме на святковому столі (відео)
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Кабачки виходять дуже красивими, вони не втрачають свого яскравого кольору, соковитості та пружності
Кабачок — це ніжний та соковитий овоч із м’яким смаком, який чудово підходить для різноманітних способів приготування. Його можна смажити, запікати, тушкувати або готувати в клярі.
Особливо смачними виходять тушковані кабачки, які легко поєднуються з іншими овочами та спеціями. Сьогодні ми пропонуємо цікавий та оригінальний рецепт — кабачки-восьминоги, які не лише смачні, а й дуже милі на вигляд. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".
Як приготувати кабачки-восьминоги
Інгредієнти:
Для "восьминога":
• кабачки — 2 шт. (середнього розміру);
• яйця — 1–2 шт.;
• борошно — 2–3 ст. л.;
• сіль — за смаком;
• олія — для смаження;
Для соусу:
• сметана — 2–3 ст. л.;
• часник — 1–2 зубчики (за смаком);
• сіль, перець — за смаком;
Спосіб приготування:
Очистити кабачки від шкірки. Розрізати навпіл (поперек). Зробити поздовжні надрізи на нижній частині кожної половинки — це будуть "щупальця". Посолити та залишити на кілька хвилин, щоб кабачок пустив сік. Потім промокнути паперовим рушником.
Обваляти кожен "восьминіг" у борошні. Занурити в збите яйце.
Обсмажувати на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки (приблизно 3–4 хвилини з кожного боку).
Для соусу змішати сметану з подрібненим часником, додати сіль і перець за смаком.
Подавати кабачки-восьминоги з часниковим соусом.