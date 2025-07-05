Цей рецепт проситимуть усі друзі: хрусткий кабачок-восьминіг у клярі ефектно виглядатиме на святковому столі (відео)

Кабачки виходять дуже красивими, вони не втрачають свого яскравого кольору, соковитості та пружності

Кабачок — це ніжний та соковитий овоч із м’яким смаком, який чудово підходить для різноманітних способів приготування. Його можна смажити, запікати, тушкувати або готувати в клярі.

Особливо смачними виходять тушковані кабачки, які легко поєднуються з іншими овочами та спеціями. Сьогодні ми пропонуємо цікавий та оригінальний рецепт — кабачки-восьминоги, які не лише смачні, а й дуже милі на вигляд. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".

Як приготувати кабачки-восьминоги

Інгредієнти:

Для "восьминога":

• кабачки — 2 шт. (середнього розміру);

• яйця — 1–2 шт.;

• борошно — 2–3 ст. л.;

• сіль — за смаком;

• олія — для смаження;

Для соусу:

• сметана — 2–3 ст. л.;

• часник — 1–2 зубчики (за смаком);

• сіль, перець — за смаком;

Спосіб приготування:

Очистити кабачки від шкірки. Розрізати навпіл (поперек). Зробити поздовжні надрізи на нижній частині кожної половинки — це будуть "щупальця". Посолити та залишити на кілька хвилин, щоб кабачок пустив сік. Потім промокнути паперовим рушником.

Обваляти кожен "восьминіг" у борошні. Занурити в збите яйце.

Обсмажувати на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки (приблизно 3–4 хвилини з кожного боку).

Для соусу змішати сметану з подрібненим часником, додати сіль і перець за смаком.

Подавати кабачки-восьминоги з часниковим соусом.