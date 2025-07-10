Не соромно подати навіть на святковий стіл: рецепт оригінальної закуски з кабачком та помідором

Ідеальний варіант закуски на святковий стіл.

Кабачки — це ніжні та соковиті овочі, які прекрасно вписуються як у гарячі, так і в холодні страви. Завдяки своєму нейтральному смаку, вони чудово поєднуються з іншими інгредієнтами та легко вбирають аромати спецій і соусів. З кабачків можна приготувати чимало смачних страв — від тушкованих гарнірів до ефектних закусок.

Особливо цікаво вони смакують у маринованому вигляді, набуваючи пікантних ноток. Але сьогодні ми пропонуємо швидкий і легкий варіант — закуску з кабачками та соковитими помідорами. Це ідеальний перекус у спекотний день або ж доповнення до обіду на природі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "irina_kozachuk_".

Як приготувати рулетики з кабачків та помідорів

Інгредієнти:

кабачок – 1 шт.;

помідори – 2–3 шт.;

борошно – 3–4 ст. л.;

яйця – 2 шт.;

майонез або сметана – 2 ст. л.;

часник – 2 зубчики;

кріп – за смаком;

сіль, перець – за смаком;

олія – для смаження;

Спосіб приготування:

Нарізати кабачок уздовж тонкими смужками.

Посолити, поперчити, залишити на 10 хвилин.

Обваляти кожну смужку у борошні, занурити в збиті яйця.

Обсмажити з обох боків до золотистості.

Змішати майонез або сметану з подрібненим часником.

Нарізати помідори четвертинками.

Змастити кабачкові смужки соусом, посипати кропом, викласти шматочок помідора.

Скрутити у рулетики.