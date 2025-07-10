Не соромно подати навіть на святковий стіл: рецепт оригінальної закуски з кабачком та помідором
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Ідеальний варіант закуски на святковий стіл.
Кабачки — це ніжні та соковиті овочі, які прекрасно вписуються як у гарячі, так і в холодні страви. Завдяки своєму нейтральному смаку, вони чудово поєднуються з іншими інгредієнтами та легко вбирають аромати спецій і соусів. З кабачків можна приготувати чимало смачних страв — від тушкованих гарнірів до ефектних закусок.
Особливо цікаво вони смакують у маринованому вигляді, набуваючи пікантних ноток. Але сьогодні ми пропонуємо швидкий і легкий варіант — закуску з кабачками та соковитими помідорами. Це ідеальний перекус у спекотний день або ж доповнення до обіду на природі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "irina_kozachuk_".
Як приготувати рулетики з кабачків та помідорів
Інгредієнти:
- кабачок – 1 шт.;
- помідори – 2–3 шт.;
- борошно – 3–4 ст. л.;
- яйця – 2 шт.;
- майонез або сметана – 2 ст. л.;
- часник – 2 зубчики;
- кріп – за смаком;
- сіль, перець – за смаком;
- олія – для смаження;
Спосіб приготування:
Нарізати кабачок уздовж тонкими смужками.
Посолити, поперчити, залишити на 10 хвилин.
Обваляти кожну смужку у борошні, занурити в збиті яйця.
Обсмажити з обох боків до золотистості.
Змішати майонез або сметану з подрібненим часником.
Нарізати помідори четвертинками.
Змастити кабачкові смужки соусом, посипати кропом, викласти шматочок помідора.
Скрутити у рулетики.