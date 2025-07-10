Не стыдно подать даже на праздничный стол: рецепт оригинальной закуски с кабачком и помидором

Идеальный вариант закуски на праздничный стол

Кабачки – это нежные и сочные овощи, которые прекрасно вписываются как в горячие, так и в холодные блюда. Благодаря своему нейтральному вкусу они прекрасно сочетаются с другими ингредиентами и легко впитывают ароматы специй и соусов. Из кабачков можно приготовить немало вкусных блюд от тушеных гарниров до эффектных закусок.

Особенно интересно они смакуют в маринованном виде, приобретая пикантные нотки. Но сегодня мы предлагаем быстрый и легкий вариант – закуску с кабачками и сочными помидорами. Это идеальный перекус в жаркий день или дополнение к обеду на природе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "irina_kozachuk_".

Как приготовить рулетики из кабачков и помидоров

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.;

помидоры – 2–3 шт.;

мука – 3–4 ст. л.;

яйца – 2 шт.;

майонез или сметана – 2 ст. л.;

чеснок – 2 зубчика;

укроп – по вкусу;

соль, перец – по вкусу;

масло – для жарки;

Способ приготовления:

Нарезать кабачок вдоль тонкими полосками.

Посолить, поперчить, оставить на 10 минут.

Обвалять каждую полоску в муке, погрузить во взбитые яйца.

Обжарить с обеих сторон до золотистости.

Смешать майонез или сметану с измельченным чесноком.

Нарезать помидоры четвертинками.

Смазать кабачковые полоски соусом, посыпать укропом, выложить кусочек помидора.

Свернуть в рулетики.