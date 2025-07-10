Не стыдно подать даже на праздничный стол: рецепт оригинальной закуски с кабачком и помидором
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Идеальный вариант закуски на праздничный стол
Кабачки – это нежные и сочные овощи, которые прекрасно вписываются как в горячие, так и в холодные блюда. Благодаря своему нейтральному вкусу они прекрасно сочетаются с другими ингредиентами и легко впитывают ароматы специй и соусов. Из кабачков можно приготовить немало вкусных блюд от тушеных гарниров до эффектных закусок.
Особенно интересно они смакуют в маринованном виде, приобретая пикантные нотки. Но сегодня мы предлагаем быстрый и легкий вариант – закуску с кабачками и сочными помидорами. Это идеальный перекус в жаркий день или дополнение к обеду на природе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "irina_kozachuk_".
Как приготовить рулетики из кабачков и помидоров
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.;
- помидоры – 2–3 шт.;
- мука – 3–4 ст. л.;
- яйца – 2 шт.;
- майонез или сметана – 2 ст. л.;
- чеснок – 2 зубчика;
- укроп – по вкусу;
- соль, перец – по вкусу;
- масло – для жарки;
Способ приготовления:
Нарезать кабачок вдоль тонкими полосками.
Посолить, поперчить, оставить на 10 минут.
Обвалять каждую полоску в муке, погрузить во взбитые яйца.
Обжарить с обеих сторон до золотистости.
Смешать майонез или сметану с измельченным чесноком.
Нарезать помидоры четвертинками.
Смазать кабачковые полоски соусом, посыпать укропом, выложить кусочек помидора.
Свернуть в рулетики.