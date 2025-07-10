Тісто вийде щільним та пружним: рецепт ідеальної основи для вареників (відео)
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Рецепт вдалого тіста
Вареники — одна з найулюбленіших страв української кухні, і приготувати їх можна з найрізноманітнішими начинками: з картоплею, капустою, сиром, м’ясом, грибами чи солодкою вишнею. Але як би не змінювався вміст, основа завжди має бути досконалою — м’яке, еластичне, слухняне тісто, яке не рветься під час ліплення й залишається ніжним після варіння.
Саме з нього починається ідеальний вареник. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".
Як приготувати еластичне тісто на вареники
Інгредієнти:
- борошно – 400 г;
- окріп – 200 мл;
- олія – 3 ст. л. (35 г);
- сіль – 0,5 ч. л.;
- начинка – може бути будь-яка;
- картопляне пюре – 250 г;
- гриби (печериці) – 130 г;
- смажена цибулька;
Спосіб приготування:
1. Борошно попередньо просіяти, додати до нього сіль та олію.
2. Влити окріп та швидко замішати тісто – спочатку ложкою, потім руками.
3. Обгорнути тісто харчовою плівкою та залишити відпочити на 20-30 хвилин.
4. Тісто розкотити в тонкий пласт та вичавити склянкою кружечки.
5. Накласти приблизно 1 ст. л. начинки та добре заліпити.
6. Викласти на дощечку, присипану борошном.
7. Воду посолити та довести до кипіння.
8. В киплячу воду відправити вареники та, як тільки вони випливають на поверхню, варити ще 3-5 хвилин і можемо діставати.
9. Викласти вареники в глибокий посуд, полити підсмаженою олією з салом.
10. Перемішати та подавати.