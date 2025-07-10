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Тісто вийде щільним та пружним: рецепт ідеальної основи для вареників (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Дуже смачні, із простих продуктів, для всієї родини
Дуже смачні, із простих продуктів, для всієї родини. Фото instagram.com

Рецепт вдалого тіста

Вареники — одна з найулюбленіших страв української кухні, і приготувати їх можна з найрізноманітнішими начинками: з картоплею, капустою, сиром, м’ясом, грибами чи солодкою вишнею. Але як би не змінювався вміст, основа завжди має бути досконалою — м’яке, еластичне, слухняне тісто, яке не рветься під час ліплення й залишається ніжним після варіння.

Саме з нього починається ідеальний вареник. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати еластичне тісто на вареники

Інгредієнти:

  • борошно – 400 г;
  • окріп – 200 мл;
  • олія – 3 ст. л. (35 г);
  • сіль – 0,5 ч. л.;
  • начинка – може бути будь-яка;
  • картопляне пюре – 250 г;
  • гриби (печериці) – 130 г;
  • смажена цибулька;

Спосіб приготування:

1. Борошно попередньо просіяти, додати до нього сіль та олію.

2. Влити окріп та швидко замішати тісто – спочатку ложкою, потім руками.

3. Обгорнути тісто харчовою плівкою та залишити відпочити на 20-30 хвилин.

4. Тісто розкотити в тонкий пласт та вичавити склянкою кружечки.

5. Накласти приблизно 1 ст. л. начинки та добре заліпити.

6. Викласти на дощечку, присипану борошном.

7. Воду посолити та довести до кипіння.

8. В киплячу воду відправити вареники та, як тільки вони випливають на поверхню, варити ще 3-5 хвилин і можемо діставати.

9. Викласти вареники в глибокий посуд, полити підсмаженою олією з салом.

10. Перемішати та подавати.

Теги:
#Вареники #Тісто #Готуємо вдома