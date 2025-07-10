Тесто получится плотным и упругим: рецепт идеального основания для вареников (видео)

Рецепт удачного теста

Вареники – одно из самых любимых блюд украинской кухни, и приготовить их можно с самыми разными начинками: с картофелем, капустой, сыром, мясом, грибами или сладкой вишней. Но как бы ни менялось содержимое, основа всегда должна быть совершенной — мягкое, эластичное, послушное тесто, которое не рвется во время лепки и остается нежным после варки.

Именно с него начинается идеальный вареник. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".

Как приготовить эластичное тесто на вареники

Ингредиенты:

мука – 400 г;

кипяток – 200 мл;

масло – 3 ст. л. (35 ч);

соль – 0,5 ч. л.;

начинка – может быть любая;

картофельное пюре – 250 г;

грибы (шампиньоны) – 130 г;

жареный лучок;

Способ приготовления:

1. Муку предварительно просеять, добавить в нее соль и масло.

2. Влить кипяток и быстро замешать тесто – сначала ложкой, затем руками.

3. Обернуть тесто пищевой пленкой и оставить отдохнуть на 20-30 минут.

4. Тесто раскатать в тонкий пласт и выжать стаканом кружочки.

5. Выложить примерно 1 ст. л. начинки и хорошо залепить.

6. Выложить на дощечку, присыпанную мукой.

7. Посолить воду и довести до кипения.

8. В кипящую воду отправить вареники и, как они выплывают на поверхность, варить еще 3-5 минут и можем доставать.

9. Выложить вареники в глубокую посуду, полить поджаренным маслом с салом.

10. Перемешать и подавать.