Тесто получится плотным и упругим: рецепт идеального основания для вареников (видео)
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Рецепт удачного теста
Вареники – одно из самых любимых блюд украинской кухни, и приготовить их можно с самыми разными начинками: с картофелем, капустой, сыром, мясом, грибами или сладкой вишней. Но как бы ни менялось содержимое, основа всегда должна быть совершенной — мягкое, эластичное, послушное тесто, которое не рвется во время лепки и остается нежным после варки.
Именно с него начинается идеальный вареник. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".
Как приготовить эластичное тесто на вареники
Ингредиенты:
- мука – 400 г;
- кипяток – 200 мл;
- масло – 3 ст. л. (35 ч);
- соль – 0,5 ч. л.;
- начинка – может быть любая;
- картофельное пюре – 250 г;
- грибы (шампиньоны) – 130 г;
- жареный лучок;
Способ приготовления:
1. Муку предварительно просеять, добавить в нее соль и масло.
2. Влить кипяток и быстро замешать тесто – сначала ложкой, затем руками.
3. Обернуть тесто пищевой пленкой и оставить отдохнуть на 20-30 минут.
4. Тесто раскатать в тонкий пласт и выжать стаканом кружочки.
5. Выложить примерно 1 ст. л. начинки и хорошо залепить.
6. Выложить на дощечку, присыпанную мукой.
7. Посолить воду и довести до кипения.
8. В кипящую воду отправить вареники и, как они выплывают на поверхность, варить еще 3-5 минут и можем доставать.
9. Выложить вареники в глубокую посуду, полить поджаренным маслом с салом.
10. Перемешать и подавать.