Успеете приготовить, пока гости в пути: рецепт ленивого пирога из лаваша и кабачков (видео)

Закуска или полноценное блюдо

Кабачок – это легкий, сочный овощ, который отлично сочетается с мясом, сыром, специями и даже сливками. Его можно запекать, жарить, тушить, готовить оладьи или фаршировать. А еще – сочетать с другими ингредиентами во вкусных пирогах. Лаваш, в свою очередь, часто используют в качестве основы для рулетов, закусок, пиццы или быстрой запеканки.

И сегодня мы предлагаем объединить эти два ингредиента в одном рецепте – приготовить сочный пирог из лаваша с мясным фаршем и кабачком. Идеально для семейного обеда или легкого ужина! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить ленивый пирог из лаваша и кабачков

Ингредиенты:

Лаваш (тортилья) круглый – 5 шт.

Фарш (любой) – 600 г

Кабачок 1 шт

Зеленый лук

Петрушка

Соль, перец по вкусу

Хмели-суннели 1 ч.л

Яйца 3 шт

Сыр твердый – 200 г

Способ приготовления:

К фаршу добавить натертый кабачок, зеленый лук, петрушку, соль, перец, хмели-сунели. Всё тщательно смешать.

Выложить фарш на лаваше. Свернуть и нарезать на равные кусочки. Форму смазать маслом и выложить лаваш.

Взбить яйца и добавить натертый сыр. Вылить все равномерно на лаваш. По желанию можно сверху посыпать дополнительно сыром и запекать при температуре 180С 45 минут до румяного цвета.

Готовый пирог можно есть сразу.