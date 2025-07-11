Успеете приготовить, пока гости в пути: рецепт ленивого пирога из лаваша и кабачков (видео)
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Закуска или полноценное блюдо
Кабачок – это легкий, сочный овощ, который отлично сочетается с мясом, сыром, специями и даже сливками. Его можно запекать, жарить, тушить, готовить оладьи или фаршировать. А еще – сочетать с другими ингредиентами во вкусных пирогах. Лаваш, в свою очередь, часто используют в качестве основы для рулетов, закусок, пиццы или быстрой запеканки.
И сегодня мы предлагаем объединить эти два ингредиента в одном рецепте – приготовить сочный пирог из лаваша с мясным фаршем и кабачком. Идеально для семейного обеда или легкого ужина! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить ленивый пирог из лаваша и кабачков
Ингредиенты:
- Лаваш (тортилья) круглый – 5 шт.
- Фарш (любой) – 600 г
- Кабачок 1 шт
- Зеленый лук
- Петрушка
- Соль, перец по вкусу
- Хмели-суннели 1 ч.л
- Яйца 3 шт
- Сыр твердый – 200 г
Способ приготовления:
К фаршу добавить натертый кабачок, зеленый лук, петрушку, соль, перец, хмели-сунели. Всё тщательно смешать.
Выложить фарш на лаваше. Свернуть и нарезать на равные кусочки. Форму смазать маслом и выложить лаваш.
Взбить яйца и добавить натертый сыр. Вылить все равномерно на лаваш. По желанию можно сверху посыпать дополнительно сыром и запекать при температуре 180С 45 минут до румяного цвета.
Готовый пирог можно есть сразу.