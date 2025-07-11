Шматочки філе вийдуть соковитими та ароматними: у якому соусі приготувати курку на сковорідці (відео)

Результат перевершить всі очікування

Куряче філе — це ніжне, дієтичне м’ясо, яке готується швидко та легко. Його можна смажити, запікати, фарширувати, додавати в салати або тушкувати у різноманітних соусах, наприклад, у популярному теріякі.

А сьогодні ми пропонуємо ще один не менш смачний варіант — куряче філе в соєвому соусі з медом. Воно виходить ароматним, з легкою карамельною ноткою та апетитною скоринкою — чудовий вибір для швидкої вечері чи обіду. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати куряче філе в соєво-медовому соусі

Інгредієнти:

куряче філе – 2 шт. (можна використати стегно);

соєвий соус – 2 ст. л.;

перець – за смаком;

крохмаль – 1 ст. л.;

яєчний білок – 1 шт.;

лимонний сік – з ¼ лимона;

олія – 2–3 ст. л.;

Для соусу:

соєвий соус – 4 ст. л.;

вода – 70 мл;

мед – 1 ч. л.;

часник – 2 зубчики;

лимонний сік – 1 ст. л.;

кунжут – 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

Нарізати м’ясо невеликими шматочками.

Додати соєвий соус, перець, крохмаль, лимонний сік, яєчний білок і ретельно перемішати.

Обсмажити м’ясо по 1 хв з кожного боку на розігрітій олії до золотавого кольору.

Вийняти м’ясо зі сковорідки. У тій самій сковорідці змішати всі інгредієнти для соусу.

Повернути м’ясо до сковорідки, готувати ще 3 хв.

Додати кунжут і подати страву гарячою.