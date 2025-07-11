Шматочки філе вийдуть соковитими та ароматними: у якому соусі приготувати курку на сковорідці (відео)
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Куряче філе — це ніжне, дієтичне м’ясо, яке готується швидко та легко. Його можна смажити, запікати, фарширувати, додавати в салати або тушкувати у різноманітних соусах, наприклад, у популярному теріякі.
А сьогодні ми пропонуємо ще один не менш смачний варіант — куряче філе в соєвому соусі з медом. Воно виходить ароматним, з легкою карамельною ноткою та апетитною скоринкою — чудовий вибір для швидкої вечері чи обіду. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати куряче філе в соєво-медовому соусі
Інгредієнти:
- куряче філе – 2 шт. (можна використати стегно);
- соєвий соус – 2 ст. л.;
- перець – за смаком;
- крохмаль – 1 ст. л.;
- яєчний білок – 1 шт.;
- лимонний сік – з ¼ лимона;
- олія – 2–3 ст. л.;
Для соусу:
- соєвий соус – 4 ст. л.;
- вода – 70 мл;
- мед – 1 ч. л.;
- часник – 2 зубчики;
- лимонний сік – 1 ст. л.;
- кунжут – 1 ст. л.;
Спосіб приготування:
Нарізати м’ясо невеликими шматочками.
Додати соєвий соус, перець, крохмаль, лимонний сік, яєчний білок і ретельно перемішати.
Обсмажити м’ясо по 1 хв з кожного боку на розігрітій олії до золотавого кольору.
Вийняти м’ясо зі сковорідки. У тій самій сковорідці змішати всі інгредієнти для соусу.
Повернути м’ясо до сковорідки, готувати ще 3 хв.
Додати кунжут і подати страву гарячою.