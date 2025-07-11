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Шматочки філе вийдуть соковитими та ароматними: у якому соусі приготувати курку на сковорідці (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Ароматне та шалено смачне, просто пальчики оближеш
Ароматне та шалено смачне, просто пальчики оближеш. Фото instagram.com

Результат перевершить всі очікування

Куряче філе — це ніжне, дієтичне м’ясо, яке готується швидко та легко. Його можна смажити, запікати, фарширувати, додавати в салати або тушкувати у різноманітних соусах, наприклад, у популярному теріякі.

А сьогодні ми пропонуємо ще один не менш смачний варіант — куряче філе в соєвому соусі з медом. Воно виходить ароматним, з легкою карамельною ноткою та апетитною скоринкою — чудовий вибір для швидкої вечері чи обіду. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати куряче філе в соєво-медовому соусі

Інгредієнти:

  • куряче філе – 2 шт. (можна використати стегно);
  • соєвий соус – 2 ст. л.;
  • перець – за смаком;
  • крохмаль – 1 ст. л.;
  • яєчний білок – 1 шт.;
  • лимонний сік – з ¼ лимона;
  • олія – 2–3 ст. л.;

Для соусу:

  • соєвий соус – 4 ст. л.;
  • вода – 70 мл;
  • мед – 1 ч. л.;
  • часник – 2 зубчики;
  • лимонний сік – 1 ст. л.;
  • кунжут – 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

Нарізати м’ясо невеликими шматочками.

Додати соєвий соус, перець, крохмаль, лимонний сік, яєчний білок і ретельно перемішати.

Обсмажити м’ясо по 1 хв з кожного боку на розігрітій олії до золотавого кольору.

Вийняти м’ясо зі сковорідки. У тій самій сковорідці змішати всі інгредієнти для соусу.

Повернути м’ясо до сковорідки, готувати ще 3 хв.

Додати кунжут і подати страву гарячою.

Теги:
#Курка #Філе #Готуємо вдома