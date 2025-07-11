Кусочки филе получатся сочными и ароматными: в каком соусе приготовить курицу на сковороде (видео)

Результат превзойдет все ожидания

Куриное филе – это нежное, диетическое мясо, которое готовится быстро и легко. Его можно жарить, запекать, фаршировать, добавлять в салаты или тушить в различных соусах, например, в популярном терияке.

А сегодня мы предлагаем еще один не менее вкусный вариант – куриное филе в соевом соусе с медом. Оно получается ароматным, с легкой карамельной ноткой и аппетитной корочкой — отличный выбор для ужина или обеда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить куриное филе в соевом соусе

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт. (можно использовать бедро);

соевый соус – 2 ст.

перец – по вкусу;

крахмал – 1 ст.

яичный белок – 1 шт.;

лимонный сок – из ¼ лимона;

масло – 2–3 ст.

Для соуса:

соевый соус – 4 ст. л.;

вода – 70 мл;

мед – 1 ч. л.;

чеснок – 2 зубчика;

лимонный сок – 1 ст. л.;

кунжут – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

Нарезать мясо маленькими кусочками.

Добавить соевый соус, перец, крахмал, лимонный сок, яичный белок и тщательно перемешать.

Обжарить мясо по 1 минуте с каждой стороны на разогретом масле до золотистого цвета.

Вынуть мясо из сковородки. В той же сковороде смешать все ингредиенты для соуса.

Перевернуть мясо в сковороде, готовить еще 3 мин.

Добавить кунжут и подать блюдо горячим.