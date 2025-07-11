Кусочки филе получатся сочными и ароматными: в каком соусе приготовить курицу на сковороде (видео)
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Результат превзойдет все ожидания
Куриное филе – это нежное, диетическое мясо, которое готовится быстро и легко. Его можно жарить, запекать, фаршировать, добавлять в салаты или тушить в различных соусах, например, в популярном терияке.
А сегодня мы предлагаем еще один не менее вкусный вариант – куриное филе в соевом соусе с медом. Оно получается ароматным, с легкой карамельной ноткой и аппетитной корочкой — отличный выбор для ужина или обеда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить куриное филе в соевом соусе
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт. (можно использовать бедро);
- соевый соус – 2 ст.
- перец – по вкусу;
- крахмал – 1 ст.
- яичный белок – 1 шт.;
- лимонный сок – из ¼ лимона;
- масло – 2–3 ст.
Для соуса:
- соевый соус – 4 ст. л.;
- вода – 70 мл;
- мед – 1 ч. л.;
- чеснок – 2 зубчика;
- лимонный сок – 1 ст. л.;
- кунжут – 1 ст. л.;
Способ приготовления:
Нарезать мясо маленькими кусочками.
Добавить соевый соус, перец, крахмал, лимонный сок, яичный белок и тщательно перемешать.
Обжарить мясо по 1 минуте с каждой стороны на разогретом масле до золотистого цвета.
Вынуть мясо из сковородки. В той же сковороде смешать все ингредиенты для соуса.
Перевернуть мясо в сковороде, готовить еще 3 мин.
Добавить кунжут и подать блюдо горячим.