З цією стравою чоловік забуде про м'ясо: як приготувати соковиту закуску з баклажанів гриль і сиру (відео)
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Ідеальна закуска
Баклажани — це універсальний та ароматний овоч, з якого готують найрізноманітніші страви, від пряної італійської капонати до відомої мусаки. Завдяки своїй м’ясистій текстурі та здатності вбирати аромати спецій і соусів, баклажан чудово пасує до запікання, тушкування і, звісно ж, до грилю.
А сьогодні ми пропонуємо приготувати легку та апетитну закуску з баклажанів гриль із сиром — просту у приготуванні, але ефектну на смак і подачу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "saporediarianna".
Як приготувати соковиту закуску з баклажанів гриль і сиру
Інгредієнти:
- 1 баклажан
- 120 г прошутто
- 100 г сиру твердого або моцарели, сулугуні
- панірувальні сухарі
- спеції
- яйця
- сир
- олія
Спосіб приготування:
1. Баклажани поріжте кільцями, посоліть, поперчіть і обсмажте на грилі.
2. Після обмокніть у яєчний кляр, далі в панірувальні сухарі.
3. Зверху покладіть прошуто, посипте сиром і згорніть навпіл.
4. Запікайте в духовці до готовності.