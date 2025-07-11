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З цією стравою чоловік забуде про м'ясо: як приготувати соковиту закуску з баклажанів гриль і сиру (відео)

Автор
Марія Швець
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Дієтичний варіант легкої та корисної вечері
Дієтичний варіант легкої та корисної вечері. Фото instagram.com

Ідеальна закуска

Баклажани — це універсальний та ароматний овоч, з якого готують найрізноманітніші страви, від пряної італійської капонати до відомої мусаки. Завдяки своїй м’ясистій текстурі та здатності вбирати аромати спецій і соусів, баклажан чудово пасує до запікання, тушкування і, звісно ж, до грилю.

А сьогодні ми пропонуємо приготувати легку та апетитну закуску з баклажанів гриль із сиром — просту у приготуванні, але ефектну на смак і подачу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "saporediarianna".

Як приготувати соковиту закуску з баклажанів гриль і сиру

Інгредієнти:

  • 1 баклажан
  • 120 г прошутто
  • 100 г сиру твердого або моцарели, сулугуні
  • панірувальні сухарі
  • спеції
  • яйця
  • сир
  • олія

Спосіб приготування:

1. Баклажани поріжте кільцями, посоліть, поперчіть і обсмажте на грилі.

2. Після обмокніть у яєчний кляр, далі в панірувальні сухарі.

3. Зверху покладіть прошуто, посипте сиром і згорніть навпіл.

4. Запікайте в духовці до готовності.

Теги:
#Закуска #Баклажани #Готуємо вдома