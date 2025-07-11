С этим блюдом муж забудет о мясе: как приготовить сочную закуску из баклажанов гриль и сыра (видео)

Идеальная закуска

Баклажаны – это универсальный и ароматный овощ, из которого готовят самые разнообразные блюда, от пряной итальянской капонаты до известной мусаки. Благодаря своей мясистой текстуре и способности впитывать ароматы специй и соусов, баклажан прекрасно подходит к запеканию, тушению и, конечно, к грилю.

Сегодня мы предлагаем приготовить легкую и аппетитную закуску из баклажанов гриль с сыром — простую в приготовлении, но эффектную на вкус и подачу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "saporediarianna".

Как приготовить закуску из баклажанов

Ингредиенты:

1 баклажан

120 г прошутто

100 г сыра твердого или моцареллы, сулугуни.

панировочные сухари

специи

яйца

сыр

масло

Способ приготовления:

1. Баклажаны порежьте колечками, посолите, поперчите и обжарьте на гриле.

2. После обмокните в яичный кляр, затем в панировочные сухари.

3. Сверху положите прошутто, посыпьте сыром и сверните пополам.

4. Запекайте в духовке до готовности.