С этим блюдом муж забудет о мясе: как приготовить сочную закуску из баклажанов гриль и сыра (видео)
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Идеальная закуска
Баклажаны – это универсальный и ароматный овощ, из которого готовят самые разнообразные блюда, от пряной итальянской капонаты до известной мусаки. Благодаря своей мясистой текстуре и способности впитывать ароматы специй и соусов, баклажан прекрасно подходит к запеканию, тушению и, конечно, к грилю.
Сегодня мы предлагаем приготовить легкую и аппетитную закуску из баклажанов гриль с сыром — простую в приготовлении, но эффектную на вкус и подачу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "saporediarianna".
Как приготовить закуску из баклажанов
Ингредиенты:
- 1 баклажан
- 120 г прошутто
- 100 г сыра твердого или моцареллы, сулугуни.
- панировочные сухари
- специи
- яйца
- сыр
- масло
Способ приготовления:
1. Баклажаны порежьте колечками, посолите, поперчите и обжарьте на гриле.
2. После обмокните в яичный кляр, затем в панировочные сухари.
3. Сверху положите прошутто, посыпьте сыром и сверните пополам.
4. Запекайте в духовке до готовности.