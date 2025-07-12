Нереальна смакота за 15 хвилин: приготуйте персикові слойки з медом і морозивом (відео)

Такі слойки точно сподобаються близьким

Персик — це соковитий, ароматний фрукт, що асоціюється з літом і солодкою насолодою. З нього готують джеми, варення, додають у салати, десерти, а також випікають пироги та штруделі.

А сьогодні ми пропонуємо швидкий і смачний варіант — слойки з персиками. Хрустке тісто й ніжна фруктова начинка — ідеальний дует для ранкової кави чи легкого десерту до чаю. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати слойки з персиком та медом

Інгредієнти:

листкове бездріжджове тісто — 1 упаковка (400–500 г);

персики (або нектарини, абрикоси) — 4 шт.;

мед — 8 ст. л;

яйце — 1 шт.;

кориця — ½ ч. л (за бажанням);

подрібнені волоські горіхи — 2–3 ст. л (опційно);

морозиво для подачі.

Спосіб приготування:

Розігріти духовку до 190°C. Застелити деко пергаментом.

Викласти на пергамент по ½ ст. л меду для кожної слойки. За бажанням додати дрібку кориці та посипати горіхами.

Нарізати персики скибочками й викласти їх поверх меду.

Розкотити тісто, нарізати на квадрати (4–6 шт.) і накрити кожну порцію фруктів. Краї щільно защипати виделкою.

Змастити слойки збитим яйцем.

Випікати 15–18 хвилин до золотистої скоринки.

Обережно перевернути слойки, щоби медова основа опинилася зверху.

Подавати теплими, доповнивши кулькою морозива.