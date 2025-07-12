Нереальная вкуснота за 15 минут: приготовьте персиковые слойки с медом и мороженым (видео)

Такие слойки точно понравятся близким

Персик – это сочный, ароматный фрукт, ассоциирующийся с летом и сладким наслаждением. Из него готовят джемы, варенье, добавляют в салаты, десерты, а также выпекают пироги и штрудели.

А сегодня мы предлагаем быстрый и вкусный вариант – слойки с персиками. Хрустящее тесто и нежная фруктовая начинка – идеальный дуэт для утреннего кофе или легкого десерта к чаю. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить слойки с персиком и медом

Ингредиенты:

слоеное бездрожжевое тесто — 1 упаковка (400-500 г);

персики (или нектарины, абрикосы) – 4 шт.;

мед – 8 ст. л;

яйцо – 1 шт.;

корица – ½ ч. л (по желанию);

измельченные грецкие орехи — 2-3 ст. л (опционально);

мороженое для подачи.

Способ приготовления:

Разогреть духовой шкаф до 190°C. Застлать противень пергаментом.

Выложить на пергамент по ½ ст. л меда для каждой слойки. По желанию добавить щепотку корицы и посыпать орехами.

Нарезать персики ломтиками и выложить поверх меда.

Раскатать тесто, порезать на квадраты (4–6 шт.) и накрыть каждую порцию фруктов. Края плотно защипать вилкой.

Смазать слойки взбитым яйцом.

Выпекать 15–18 минут до золотистой корочки.

Осторожно перевернуть слойки, чтобы медовое основание оказалось сверху.

Подавать теплыми, дополнив шариком мороженого.