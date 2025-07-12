Беремо яблуко і цибулю: рецепт розкішного салату, який готується за лічені хвилини

Домашні будуть у захваті від цієї страви

Навіть з найпростіших інгредієнтів можна створити справжню святкову страву. Цей салат — саме з таких: легкий, ніжний, із приємною кислинкою від маринованої цибулі й соковитого яблука. Він готується швидко, виглядає апетитно і підходить для будь-якого застілля, чи то день народження, чи проста сімейна вечеря.

Рецептом поділились Smachnenke.

Інгредієнти:

ріпчаста цибуля — 1 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

оцет столовий 9 % — 2 ст. л.;

вода — кілька ложок (для маринування);

варені яйця — 4 шт.;

яблуко — 1 шт.;

сир твердий — 100 г;

майонез — до свого смаку;

петрушка — для оздоблення.

Етапи приготування:

Спершу дрібно нашаткуйте цибулю. З'єднайте її з сіллю, цукром, оцтом і невеликою кількістю води. Залиште цю суміш на 15 хвилин для маринування. Відокремте один жовток — він знадобиться пізніше. Решту яєць подрібніть на крупній тертці та викладіть рівномірним шаром на дно салатниці. Зверху нанесіть тонкий шар майонезу. Поверх яєчного шару розподіліть мариновану цибулю. Потім очистіть яблуко, натріть його на крупній тертці й викладіть наступним шаром. Знову покрийте майонезом. Натріть сир на крупній тертці та викладіть його третім шаром. Зверху зробіть сітку з майонезу. Відкладений раніше жовток натріть на дрібній тертці та посипте ним салат. Завершіть оформлення, прикрасивши страву свіжою петрушкою. Для найкращого смаку рекомендується охолодити салат перед подачею на стіл.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом, за яким борщ виходить особливо смачним.