Берем яблоко и лук: рецепт роскошного салата, который готовится в считанные минуты

Домашние будут в восторге от этого блюда

Даже из самых простых ингредиентов можно создать настоящее праздничное блюдо. Этот салат — именно из таких: легкий, нежный, с приятной кислинкой от маринованного лука и сочного яблока. Он готовится быстро, выглядит аппетитно и подходит для любого застолья, будь то день рождения или простой семейный ужин.

Рецептом поделились Smachnenke.

Ингредиенты:

репчатый лук – 1 шт.;

соль – 1 ч. л.;

сахар – 1 ч. л.;

уксус столовый 9% — 2 ст. л.;

вода – несколько ложек (для маринования);

вареные яйца — 4 шт.;

яблоко – 1 шт.;

сыр твердый – 100 г;

майонез — по своему вкусу;

петрушка – для украшения

Этапы приготовления:

Сперва мелко нашинкуйте лук. Соедините его с солью, сахаром, уксусом и небольшим количеством воды. Оставьте эту смесь на 15 минут для маринования. Отделите один желток — он понадобится позже. Остальные яйца измельчите на крупной терке и выложите равномерным слоем на дно салатницы. Сверху нанесите тонкий слой майонеза. Поверх яичного слоя распределите маринованный лук. Затем очистите яблоко, натрите его на крупной терке и выложите следующим слоем. Снова покройте майонезом. Натрите сыр на крупной терке и выложите его третьим слоем. Сверху сделайте сетку из майонеза. Отложенный ранее желток натрите на мелкой терке и посыпьте им салат. Завершите оформление, украсив блюдо свежей петрушкой. Для лучшего вкуса рекомендуется охладить салат перед подачей на стол.

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