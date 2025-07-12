Берем яблоко и лук: рецепт роскошного салата, который готовится в считанные минуты
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Домашние будут в восторге от этого блюда
Даже из самых простых ингредиентов можно создать настоящее праздничное блюдо. Этот салат — именно из таких: легкий, нежный, с приятной кислинкой от маринованного лука и сочного яблока. Он готовится быстро, выглядит аппетитно и подходит для любого застолья, будь то день рождения или простой семейный ужин.
Рецептом поделились Smachnenke.
Ингредиенты:
- репчатый лук – 1 шт.;
- соль – 1 ч. л.;
- сахар – 1 ч. л.;
- уксус столовый 9% — 2 ст. л.;
- вода – несколько ложек (для маринования);
- вареные яйца — 4 шт.;
- яблоко – 1 шт.;
- сыр твердый – 100 г;
- майонез — по своему вкусу;
- петрушка – для украшения
Этапы приготовления:
- Сперва мелко нашинкуйте лук. Соедините его с солью, сахаром, уксусом и небольшим количеством воды. Оставьте эту смесь на 15 минут для маринования.
- Отделите один желток — он понадобится позже. Остальные яйца измельчите на крупной терке и выложите равномерным слоем на дно салатницы. Сверху нанесите тонкий слой майонеза.
- Поверх яичного слоя распределите маринованный лук. Затем очистите яблоко, натрите его на крупной терке и выложите следующим слоем. Снова покройте майонезом. Натрите сыр на крупной терке и выложите его третьим слоем. Сверху сделайте сетку из майонеза.
- Отложенный ранее желток натрите на мелкой терке и посыпьте им салат. Завершите оформление, украсив блюдо свежей петрушкой. Для лучшего вкуса рекомендуется охладить салат перед подачей на стол.
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