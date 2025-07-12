Этой намазкой из тунца вы накормите всю семью: готовится за считанные минуты, а вкус непревзойденный

Быстро, вкусно, полезно

Когда хочется быстро, вкусно и сытно перекусить, но при этом не тратить много времени на приготовление, на помощь приходят простые рецепты намазок. Тунец, вареные яйца и хлеб – это уже проверенная классика для бутербродов. Такой перекус не только утолит голод, но и насытит организм полезными белками.

Рецептом поделилась в Instagram блогер lina_savchuk_nutrition.

Ингредиенты:

2 вареных яйца

1 банка тунца

хлеб

зеленый лук

овощи/фрукты

семена (по желанию)

Способ приготовления:

1. Перемешайте натертые на терке яйца с тунцом.

2. Намажьте этой намазкой хлеб.

Готовая намазка

Подавать эту намазку лучше на свежем хлебе или на гренках. Для вкуса посыпьте готовые бутерброды мелко нарезанным зеленым луком. Дополнительно можно положить сверху ломтики свежего помидора, огурца или сладкого перца. Если же хотите необычных сочетаний, попробуйте добавить несколько тонких ломтиков авокадо или яблока. По желанию можно посыпать готовые бутерброды семенами льна, кунжута или чиа.