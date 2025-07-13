Десять минут – и сытное блюдо на столе: как приготовить салат "Табуле" из кус-куса и овощей (видео)
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Кус-кус – это мелкая крупа из твердой пшеницы, которая готовится очень быстро и прекрасно сочетается с разнообразными ингредиентами. Из него можно сделать не только гарниры или плов, но даже вкусные оладьи.
Сегодня мы предлагаем приготовить легкий, освежающий и ароматный салат "Табуле" из кус-куса и овощей. Это блюдо имеет восточные корни, богатое свежей зеленью, сочные овощи и идеально подходит для жарких летних дней. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить салат "Табуле" из кус-куса и овощей
Ингредиенты:
- кус-кус – 100 г;
- кипяток – 150 мл;
- петрушка – большой пучок;
- свежая мята – 8 листочков;
- кинза – 20–30 г;
- зеленый лук – 3 стебля;
- помидоры – 2 шт.;
- огурцы – 3 шт.;
- масло (лучше оливковое) – 30 мл;
- сок 1 лимона;
- соль, перец – по вкусу;
- кориандр молотый – 1/4 ч. л.;
- сахар – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Кус-кус залить крутым кипятком, добавить сок 1/2 лимона. Оставить на 10 минут. Затем разрыхлить вилкой и дать остыть.
Зелень петрушки, мяты, кинзы и лука мелко порезать. Помидоры и огурцы порезать маленькими кубиками. Если много сока – слить.
В большой миске соединить кус-кус, зелень, овощи, добавить лимонный сок 1/2 шт., соль, перец, кориандр, сахар, растительное масло.
Этот салат можно есть руками, подавая его с твердыми листьями салата!