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Ідеальна страва для перекусу: як приготувати "тако" з яєць, із сиром та овочами (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Просто, смачно, нашвидкуруч
Просто, смачно, нашвидкуруч. Фото instagram.com

Можна приготувати на сніданок

На перекус можна приготувати безліч смачних страв — від традиційних бутербродів до ситного пирога з яйцем та тунцем. Але якщо хочеться чогось швидкого, оригінального і водночас корисного, варто звернути увагу на яйця тако.

Це сучасна інтерпретація популярної мексиканської страви, де замість тортильї використовується омлет. Начинка з сиру та овочів робить страву ще цікавішою і яскравішою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати "тако" з яєць, із сиром та овочами

Інгредієнти:

  • 2 яйця;
  • 1 ст. л. кунжуту;
  • 30 г твердого сиру (натерти);
  • 1 невеликий помідор;
  • жменя свіжого шпинату (можна порвати);
  • щіпка солі;
  • щіпка прованських трав.

Спосіб приготування:

  1. Підсмажити кунжут на сухій сковороді до золотистого кольору.
  2. Збити яйця з сіллю та прованськими травами, вилити суміш на кунжут у сковороді.
  3. Коли омлет трохи схопиться, посипати його тертим сиром.
  4. Додати скибочки помідора та шпинат.
  5. Акуратно згорнути омлет у формі тако (або рулетом).
  6. Готувати ще 1–2 хвилини під кришкою, щоб сир розплавився.
  7. Подавати гарячим, за бажанням доповнити соусом.
Теги:
#Закуска #Готуємо вдома #Яйця