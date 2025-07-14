Ідеальна страва для перекусу: як приготувати "тако" з яєць, із сиром та овочами (відео)

Можна приготувати на сніданок

На перекус можна приготувати безліч смачних страв — від традиційних бутербродів до ситного пирога з яйцем та тунцем. Але якщо хочеться чогось швидкого, оригінального і водночас корисного, варто звернути увагу на яйця тако.

Це сучасна інтерпретація популярної мексиканської страви, де замість тортильї використовується омлет. Начинка з сиру та овочів робить страву ще цікавішою і яскравішою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати "тако" з яєць, із сиром та овочами

Інгредієнти:

2 яйця;

1 ст. л. кунжуту;

30 г твердого сиру (натерти);

1 невеликий помідор;

жменя свіжого шпинату (можна порвати);

щіпка солі;

щіпка прованських трав.

Спосіб приготування: