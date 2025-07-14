Ідеальна страва для перекусу: як приготувати "тако" з яєць, із сиром та овочами (відео)
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Можна приготувати на сніданок
На перекус можна приготувати безліч смачних страв — від традиційних бутербродів до ситного пирога з яйцем та тунцем. Але якщо хочеться чогось швидкого, оригінального і водночас корисного, варто звернути увагу на яйця тако.
Це сучасна інтерпретація популярної мексиканської страви, де замість тортильї використовується омлет. Начинка з сиру та овочів робить страву ще цікавішою і яскравішою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати "тако" з яєць, із сиром та овочами
Інгредієнти:
- 2 яйця;
- 1 ст. л. кунжуту;
- 30 г твердого сиру (натерти);
- 1 невеликий помідор;
- жменя свіжого шпинату (можна порвати);
- щіпка солі;
- щіпка прованських трав.
Спосіб приготування:
- Підсмажити кунжут на сухій сковороді до золотистого кольору.
- Збити яйця з сіллю та прованськими травами, вилити суміш на кунжут у сковороді.
- Коли омлет трохи схопиться, посипати його тертим сиром.
- Додати скибочки помідора та шпинат.
- Акуратно згорнути омлет у формі тако (або рулетом).
- Готувати ще 1–2 хвилини під кришкою, щоб сир розплавився.
- Подавати гарячим, за бажанням доповнити соусом.