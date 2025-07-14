Идеальное блюдо для перекуса: как приготовить "тако" из яиц, с сыром и овощами (видео)

Можно приготовить на завтрак

На перекус можно приготовить множество вкусных блюд от традиционных бутербродов до сытного пирога с яйцом и тунцом. Но если хочется чего-то быстрого, оригинального и вместе с тем полезного, стоит обратить внимание на яйца тако.

Это современная интерпретация популярного мексиканского блюда, где вместо тортильи используется омлет. Начинка из сыра и овощей делает блюдо еще более интересным и ярким. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " polli_cooking ".

Как приготовить "тако" из яиц, с сыром и овощами

Ингредиенты:

2 яйца;

1 ст. л. кунжута;

30 г твердого сыра (натереть);

1 небольшой помидор;

горсть свежего шпината (можно порвать);

щепотка соли;

щепотка прованских трав.

Способ приготовления: