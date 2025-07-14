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Идеальное блюдо для перекуса: как приготовить "тако" из яиц, с сыром и овощами (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Просто, вкусно, на скорую руку
Просто, вкусно, на скорую руку. Фото instagram.com

Можно приготовить на завтрак

На перекус можно приготовить множество вкусных блюд от традиционных бутербродов до сытного пирога с яйцом и тунцом. Но если хочется чего-то быстрого, оригинального и вместе с тем полезного, стоит обратить внимание на яйца тако.

Это современная интерпретация популярного мексиканского блюда, где вместо тортильи используется омлет. Начинка из сыра и овощей делает блюдо еще более интересным и ярким. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " polli_cooking ".

Как приготовить "тако" из яиц, с сыром и овощами

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 1 ст. л. кунжута;
  • 30 г твердого сыра (натереть);
  • 1 небольшой помидор;
  • горсть свежего шпината (можно порвать);
  • щепотка соли;
  • щепотка прованских трав.

Способ приготовления:

  1. Поджарить кунжут на сухой сковороде до золотистого цвета.
  2. Взбить яйца с солью и прованскими травами, вылить смесь на кунжут в сковороде.
  3. Когда омлет схватится, посыпать его тертым сыром.
  4. Добавить ломтики помидора и шпинат.
  5. Аккуратно свернуть омлет в форме тако (или рулетом).
  6. Готовить еще 1-2 минуты под крышкой, чтобы творог расплавился.
  7. Подавать горячим, по желанию дополнить соусом.
Теги:
#Закуска #Готовим дома #Яйця