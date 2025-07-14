Идеальное блюдо для перекуса: как приготовить "тако" из яиц, с сыром и овощами (видео)
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Можно приготовить на завтрак
На перекус можно приготовить множество вкусных блюд от традиционных бутербродов до сытного пирога с яйцом и тунцом. Но если хочется чего-то быстрого, оригинального и вместе с тем полезного, стоит обратить внимание на яйца тако.
Это современная интерпретация популярного мексиканского блюда, где вместо тортильи используется омлет. Начинка из сыра и овощей делает блюдо еще более интересным и ярким. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " polli_cooking ".
Как приготовить "тако" из яиц, с сыром и овощами
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 1 ст. л. кунжута;
- 30 г твердого сыра (натереть);
- 1 небольшой помидор;
- горсть свежего шпината (можно порвать);
- щепотка соли;
- щепотка прованских трав.
Способ приготовления:
- Поджарить кунжут на сухой сковороде до золотистого цвета.
- Взбить яйца с солью и прованскими травами, вылить смесь на кунжут в сковороде.
- Когда омлет схватится, посыпать его тертым сыром.
- Добавить ломтики помидора и шпинат.
- Аккуратно свернуть омлет в форме тако (или рулетом).
- Готовить еще 1-2 минуты под крышкой, чтобы творог расплавился.
- Подавать горячим, по желанию дополнить соусом.