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Духовка не знадобиться: як приготувати ліниві сосиски за 7 хвилин (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Проста та ситна випічка для дітей та дорослих
Проста та ситна випічка для дітей та дорослих. Фото instagram.com

Такі сосиски готувати одне задоволення

Сосиски часто виручають нас у моменти, коли часу на приготування майже немає. Їх можна швидко зварити, підсмажити або навіть використати як інгредієнт у простих стравах. Але, крім того, сосиски легко перетворити на повноцінний смачний перекус — особливо якщо трохи додати фантазії.

Сьогодні ми хочемо поділитися з вами рецептом сосисок у тісті, які готуються на сковорідці. Це швидка, ситна й апетитна страва, що сподобається і дорослим, і дітям. Ідеальний варіант для сніданку, перекусу або навіть пікніка — без духовки та складних інгредієнтів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "bude_smachno_razom".

Як приготувати смажені сосиски в тісті

Інгредієнти:

  • тісто філо – 5 листків
  • сосиски – 10 шт
  • олія для смаження

Спосіб приготування:

1. Пласт тіста філо розрізати на 2 частини.

2. Покласти на кожну частину сосиску та загорнути.

3. Смажити в попередньо розігрітій сковорідці з олією з усіх боків до золотистого кольору.

4. Готові сосиски викласти на паперовий рушник для видалення зайвого жиру.

5. Подавати гарячими (після охолодження сосиски в тісті смачні, але не такі хрусткі).

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#Сосиски #Закуска #Готуємо вдома