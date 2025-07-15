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Духовка не понадобится: как приготовить ленивые сосиски за 7 минут (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Простая и сытная выпечка для детей и взрослых
Простая и сытная выпечка для детей и взрослых. Фото instagram.com

Такие сосиски готовить одно удовольствие

Сосиски часто выручают нас в моменты, когда времени на приготовление почти нет. Их можно быстро сварить, поджарить или даже использовать в качестве ингредиента в простых блюдах. Но, кроме того, сосиски легко превратить в полноценный вкусный перекус – особенно если немного добавить фантазии.

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом сосиски в тесте, которые готовятся на сковородке. Это быстрое, сытное и аппетитное блюдо, которое понравится и взрослым, и детям. Идеальный вариант для завтрака, перекуса или даже пикника – без духовки и сложных ингредиентов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "bude_smachno_razom".

Как приготовить жареные сосиски в тесте |

Ингредиенты:

  • тесто фило – 5 листков
  • сосиски – 10 шт
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Пласт теста фило разрезать на 2 части.

2. Положить на каждую часть сосиска и завернуть.

3. Жарить в предварительно разогретой сковороде с растительным маслом со всех сторон до золотистого цвета.

4. Готовые сосиски выложить на бумажное полотенце для удаления лишнего жира.

5. Подавать горячими (после охлаждения сосиски в тесте вкусные, но не такие хрустящие).

Теги:
#Сосиски #Закуска #Готовим дома