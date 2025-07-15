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Лаваш, фарш і кабачок: поєднайте ці інгредієнти — і отримаєте ідеальну вечерю для всієї родини

Автор
Наталя Граковська
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Пиріг з лаваша розлетиться зі столу за лічені хвилини
Пиріг з лаваша розлетиться зі столу за лічені хвилини. Фото Колаж "Телеграф"

Дуже смачно та ситно

Лаваш чудово поєднується з фаршем, а якщо додати до начинки кабачки та запекти все разом, вийде дуже смачний пиріг. Готується він неймовірно просто, а його смак нікого не залишить байдужим.

Рецептом поживного пирога з лаваша, фаршу та кабачків поділилась кулінарка Ольга Рябенко на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти:

  • Лаваш (тортилья) круглий – 5 шт. (залежно від розміру форми);
  • Фарш (будь-який) – 600 г;
  • Кабачок- 1 шт.;
  • Зелена цибуля
  • Петрушка
  • Сіль, перець – на смак;
  • Хмелі-сунелі- 1 ч.л;
  • Яйця – 3 шт.;
  • Сир твердий – 200 г.

Етапи приготування:

1. До фаршу додати натертий кабачок, зелену цибулю, петрушку, сіль, перець, хмелі-сунелі. Все ретельно змішати.

2. Викласти фарш на лаваші. Згорнути та нарізати на рівні шматочки.

Пиріг з лаваша, фаршу та кабачків
Рівномірно розподіліть фарш

3. Форму змастити олією та викласти лаваш.

Рецепт пирога з лаваша та кабачків
Викладіть лаваш у форму

4. Збити яйця та додати натертий сир. Вилити все рівномірно на лаваш. За бажанням можна зверху посипати ще додатково сиром.

Що приготувати з лаваша та фаршу
Не жалійте сиру для посипки

5. Запікати при температурі 180* 45 хвилин до румʼяного кольору.

Подавати пиріг можна гарячим, щойно з духовки. Проте він смакує і охолодженим. До пирога можна додати трохи сметани або натурального йогурту з дрібно нарізаною зеленню, або томатний соус.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом лінивих сосисок в тісті. Для їх приготування вам не доведеться довго замішувати тісто та вмикати духовку.

Теги:
#Кабачки #Рецепти #Пиріг #Фарш #Лаваш