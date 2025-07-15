Лаваш, фарш і кабачок: поєднайте ці інгредієнти — і отримаєте ідеальну вечерю для всієї родини

Дуже смачно та ситно

Лаваш чудово поєднується з фаршем, а якщо додати до начинки кабачки та запекти все разом, вийде дуже смачний пиріг. Готується він неймовірно просто, а його смак нікого не залишить байдужим.

Рецептом поживного пирога з лаваша, фаршу та кабачків поділилась кулінарка Ольга Рябенко на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти:

Лаваш (тортилья) круглий – 5 шт. (залежно від розміру форми);

Фарш (будь-який) – 600 г;

Кабачок- 1 шт.;

Зелена цибуля

Петрушка

Сіль, перець – на смак;

Хмелі-сунелі- 1 ч.л;

Яйця – 3 шт.;

Сир твердий – 200 г.

Етапи приготування:

1. До фаршу додати натертий кабачок, зелену цибулю, петрушку, сіль, перець, хмелі-сунелі. Все ретельно змішати.

2. Викласти фарш на лаваші. Згорнути та нарізати на рівні шматочки.

Рівномірно розподіліть фарш

3. Форму змастити олією та викласти лаваш.

Викладіть лаваш у форму

4. Збити яйця та додати натертий сир. Вилити все рівномірно на лаваш. За бажанням можна зверху посипати ще додатково сиром.

Не жалійте сиру для посипки

5. Запікати при температурі 180* 45 хвилин до румʼяного кольору.

Подавати пиріг можна гарячим, щойно з духовки. Проте він смакує і охолодженим. До пирога можна додати трохи сметани або натурального йогурту з дрібно нарізаною зеленню, або томатний соус.

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