Лаваш, фарш и кабачок: соедините эти ингредиенты — и получите идеальный ужин для всей семьи

Очень вкусно и сытно

Лаваш прекрасно сочетается с фаршем, а если добавить в начинку кабачки и запечь все вместе, получится очень вкусный пирог. Готовится он невероятно просто, а его вкус никого не оставит равнодушным.

Рецептом питательного пирога из лаваша, фарша и кабачков поделилась кулинарка Ольга Рябенко на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

Лаваш (тортилья) круглый – 5 шт. (в зависимости от размера формы);

Фарш (любой) – 600 г;

Кабачок – 1 шт.;

Зеленый лук;

Петрушка;

Соль, перец – по вкусу;

Хмели-сунели – 1 ч.л;

Яйца – 3 шт.;

Сыр твердый – 200 г.

Этапы приготовления:

1. К фаршу добавить натертый кабачок, зеленый лук, петрушку, соль, перец, хмели-сунели. Все тщательно смешать.

2. Выложить фарш на лаваш. Свернуть и нарезать на равные кусочки.

Равномерно распределите фарш

3. Форму смазать растительным маслом и выложить лаваш.

Выложите лаваш в форму

4. Взбить яйца и добавить натертый сыр. Вылить все равномерно на лаваш. По желанию можно сверху посыпать еще дополнительно сыром.

Не жалейте сыра для посыпки

5. Запекать при температуре 180 градусов 45 минут до румяного цвета.

Подавать пирог можно горячим, только из духовки. Но он вкусный и охлажденным. К пирогу можно добавить немного сметаны или натурального йогурта с мелко нарезанной зеленью, или томатный соус.

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