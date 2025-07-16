Не просто закуска, а кулинарное искусство: что еще вкусненького приготовить из кабачков (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Рецепт вкуснейшей закуски, которая украсит собой любое застолье
Кабачок – один из самых любимых летних овощей, легкий, сочный и универсальный. Его жарят в кляре, запекают с сыром, тушат с овощами или фаршируют. А еще из него можно создать настоящий кулинарный шедевр – кабачковый торт!
Сегодня мы предлагаем приготовить именно такое необычное, аппетитное и нежное блюдо. Кабачковый торт получается не только вкусным, но и очень эффектным – отличный вариант для семейного ужина или праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить кабачковый торт
Ингредиенты:
- кабачки – 4 шт. (около 1 кг);
- яйца – 3 шт.;
- соль, перец, любимые специи – по вкусу;
- сметана – 75 г;
- зелень – горсть;
- мука – 135 г;
- масло для жарки – по необходимости;
Для начинки:
- плавленые сырки – 5 шт.;
- крем-сыр – 200 г;
- сметана – 200 г;
- чеснок – 3–4 зубчика;
- соль, перец, специи – по вкусу;
- зелень – по желанию;
- помидоры – 400 г;
Способ приготовления:
Натереть кабачки на большой терке, посолить, перемешать и оставить на 15 минут.
Соединить яйца, соль, перец, специи, сметану, зелень и муку.
Хорошо отжать кабачки от излишней жидкости и добавить в смесь.
Перемешать тесто и пожарить 8 тонких лепешек на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом. Охладить.
Приготовить начинку: натереть плавленые сырки на мелкой терке, смешать с крем-сыром, сметаной, измельченным чесноком, специями и зеленью.
Нарезать помидоры кружочками или полукольцами.
Собрать торт, чередуя лепешку, творожную начинку и помидоры.
Поставить торт в холодильник на несколько часов или ночь для пропитки.