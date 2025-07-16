Не просто закуска, а кулинарное искусство: что еще вкусненького приготовить из кабачков (видео)

Рецепт вкуснейшей закуски, которая украсит собой любое застолье

Кабачок – один из самых любимых летних овощей, легкий, сочный и универсальный. Его жарят в кляре, запекают с сыром, тушат с овощами или фаршируют. А еще из него можно создать настоящий кулинарный шедевр – кабачковый торт!

Сегодня мы предлагаем приготовить именно такое необычное, аппетитное и нежное блюдо. Кабачковый торт получается не только вкусным, но и очень эффектным – отличный вариант для семейного ужина или праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить кабачковый торт

Ингредиенты:

кабачки – 4 шт. (около 1 кг);

яйца – 3 шт.;

соль, перец, любимые специи – по вкусу;

сметана – 75 г;

зелень – горсть;

мука – 135 г;

масло для жарки – по необходимости;

Для начинки:

плавленые сырки – 5 шт.;

крем-сыр – 200 г;

сметана – 200 г;

чеснок – 3–4 зубчика;

соль, перец, специи – по вкусу;

зелень – по желанию;

помидоры – 400 г;

Способ приготовления:

Натереть кабачки на большой терке, посолить, перемешать и оставить на 15 минут.

Соединить яйца, соль, перец, специи, сметану, зелень и муку.

Хорошо отжать кабачки от излишней жидкости и добавить в смесь.

Перемешать тесто и пожарить 8 тонких лепешек на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом. Охладить.

Приготовить начинку: натереть плавленые сырки на мелкой терке, смешать с крем-сыром, сметаной, измельченным чесноком, специями и зеленью.

Нарезать помидоры кружочками или полукольцами.

Собрать торт, чередуя лепешку, творожную начинку и помидоры.

Поставить торт в холодильник на несколько часов или ночь для пропитки.