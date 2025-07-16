Такі рулетики з баклажанів виходять дієтичними та дуже смачними: простий рецепт в панірувальних сухарях (відео)
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Чудова закуска на будні та свято
Баклажани — це овоч, який чудово поєднує в собі м’якість текстури та насичений, злегка пікантний смак. Їх можна запікати, смажити, тушкувати, фарширувати або навіть маринувати — у будь-якому варіанті вони виходять апетитними та ароматними.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати з баклажанів дещо особливе — рулетики з ніжною начинкою. Це смачна закуска, яка пасуватиме як до домашньої вечері, так і до святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "foodblog_kristi".
Як приготувати рулетики з баклажанів
Інгредієнти:
- баклажан – 1 шт. (300 г);
- яйце – 1 шт.;
- панірувальні сухарі – 70 г;
- сіль, перець;
- рослинна олія;
Інгредієнти для начинки:
- помідор – 1 шт.;
- листя салату;
- майонез – 70 г;
- часник – 3-4 зубчика;
- кріп;
Спосіб приготування:
1. Баклажан нарізати пластинами товщиною приблизно 4-5 мм.
2. Посолити, залити водою і відставити на 15 хвилин.
3. Помити та просушити паперовим рушником.
4. Кожен шматочок баклажана занурити в яйце, збите з сіллю і перцем, потім в панірувальні сухарі.
5. Смажити на розігрітій олії з обох боків.
6. Готові баклажани перекласти на паперовий рушник і охолодити.
7. Помідор нарізати на прямокутні шматочки.
8. Зʼєднати майонез, кріп і часник.
9. Шматочок баклажана змастити соусом, на край покласти листя салату і помідор.
10. Закрутити в рулетик.