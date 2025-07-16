Такі рулетики з баклажанів виходять дієтичними та дуже смачними: простий рецепт в панірувальних сухарях (відео)

Чудова закуска на будні та свято

Баклажани — це овоч, який чудово поєднує в собі м’якість текстури та насичений, злегка пікантний смак. Їх можна запікати, смажити, тушкувати, фарширувати або навіть маринувати — у будь-якому варіанті вони виходять апетитними та ароматними.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати з баклажанів дещо особливе — рулетики з ніжною начинкою. Це смачна закуска, яка пасуватиме як до домашньої вечері, так і до святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "foodblog_kristi".

Як приготувати рулетики з баклажанів

Інгредієнти:

баклажан – 1 шт. (300 г);

яйце – 1 шт.;

панірувальні сухарі – 70 г;

сіль, перець;

рослинна олія;

Інгредієнти для начинки:

помідор – 1 шт.;

листя салату;

майонез – 70 г;

часник – 3-4 зубчика;

кріп;

Спосіб приготування:

1. Баклажан нарізати пластинами товщиною приблизно 4-5 мм.

2. Посолити, залити водою і відставити на 15 хвилин.

3. Помити та просушити паперовим рушником.

4. Кожен шматочок баклажана занурити в яйце, збите з сіллю і перцем, потім в панірувальні сухарі.

5. Смажити на розігрітій олії з обох боків.

6. Готові баклажани перекласти на паперовий рушник і охолодити.

7. Помідор нарізати на прямокутні шматочки.

8. Зʼєднати майонез, кріп і часник.

9. Шматочок баклажана змастити соусом, на край покласти листя салату і помідор.

10. Закрутити в рулетик.