Такие рулетики из баклажанов получаются диетическими и очень вкусными: простой рецепт в панировочных сухарях (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Прекрасная закуска на будни и праздник
Баклажаны – это овощ, прекрасно сочетающий в себе мягкость текстуры и насыщенный, слегка пикантный вкус. Их можно запекать, жарить, тушить, фаршировать или даже мариновать – в любом варианте они получаются аппетитными и ароматными.
Но сегодня мы предлагаем приготовить из баклажанов кое-что особенное — рулетики с нежной начинкой. Это вкусная закуска, которая подойдет как к домашнему ужину, так и к праздничному столу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "foodblog_kristi".
Как приготовить рулетики из баклажанов
Ингредиенты:
- баклажан – 1 шт. (300 г);
- яйцо – 1 шт.;
- панировочные сухари – 70 г;
- соль, перец;
- растительное масло;
Ингредиенты для начинки:
- помидор – 1 шт.;
- листья салата;
- майонез – 70 г;
- чеснок – 3-4 зубчика;
- укроп;
Способ приготовления:
1. Баклажан нарезать пластинами толщиной примерно 4-5 мм.
2. Посолить, залить водой и отставить на 15 минут.
3. Помыть и просушить бумажным полотенцем.
4. Каждый кусочек баклажана погрузить в яйцо, взбитое с солью и перцем, затем в панировочные сухари.
5. Жарить на разогретом масле с обеих сторон.
6. Готовые баклажаны переложить на бумажное полотенце и охладить.
7. Помидор порезать на прямоугольные кусочки.
8. Соединить майонез, укроп и чеснок.
9. Кусочек баклажана смазать соусом, на край положить листья салата и помидор.
10. Закрутите в рулетик.