Такие рулетики из баклажанов получаются диетическими и очень вкусными: простой рецепт в панировочных сухарях (видео)

Прекрасная закуска на будни и праздник

Баклажаны – это овощ, прекрасно сочетающий в себе мягкость текстуры и насыщенный, слегка пикантный вкус. Их можно запекать, жарить, тушить, фаршировать или даже мариновать – в любом варианте они получаются аппетитными и ароматными.

Но сегодня мы предлагаем приготовить из баклажанов кое-что особенное — рулетики с нежной начинкой. Это вкусная закуска, которая подойдет как к домашнему ужину, так и к праздничному столу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "foodblog_kristi".

Как приготовить рулетики из баклажанов

Ингредиенты:

баклажан – 1 шт. (300 г);

яйцо – 1 шт.;

панировочные сухари – 70 г;

соль, перец;

растительное масло;

Ингредиенты для начинки:

помидор – 1 шт.;

листья салата;

майонез – 70 г;

чеснок – 3-4 зубчика;

укроп;

Способ приготовления:

1. Баклажан нарезать пластинами толщиной примерно 4-5 мм.

2. Посолить, залить водой и отставить на 15 минут.

3. Помыть и просушить бумажным полотенцем.

4. Каждый кусочек баклажана погрузить в яйцо, взбитое с солью и перцем, затем в панировочные сухари.

5. Жарить на разогретом масле с обеих сторон.

6. Готовые баклажаны переложить на бумажное полотенце и охладить.

7. Помидор порезать на прямоугольные кусочки.

8. Соединить майонез, укроп и чеснок.

9. Кусочек баклажана смазать соусом, на край положить листья салата и помидор.

10. Закрутите в рулетик.