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Ідеальна літня закуска: міні-піци на кабачках зникнуть зі столу миттєво

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Такі кабачки сподобаються дітям
Такі кабачки сподобаються дітям. Фото Колаж "Телеграф"

Приготуйте цю страву з кабачків і здивуйте всіх

З кабачків можна приготувати не лише оладки чи запіканки — вони чудово підходять і для смачних закусок. Якщо хочеться чогось швидкого, ароматного та з хрусткою скоринкою, приготуйте міні-піци на кабачкових кружечках.

Це ідея, яка сподобається і дітям, і дорослим: ніжна основа з запеченого кабачка, трохи томатного соусу, шматочок ковбаси або м’яса й золотиста сирна шапочка зверху. Готується така закуска швидко, виглядає апетитно, а головне — смачна як гарячою, так і холодною.

Рецептом поділились на порталі Smachnenke.

Інгредієнти:

  • Кабачок 450 г
  • Олія до смаку
  • Сіль до смаку
  • Томатний соус по 1/3 ч. л. на кружечок
  • Варено-копчена ковбаса або готове м'ясо 80 г
  • Твердий сир 60 г

Приготування:

  1. Наріжте кабачок на кружечки завтовшки близько 1 см (приблизно 12 штук).
  2. З одного боку змастіть кружечки кабачка олією за допомогою пензлика, посипте сіллю і викладіть цією стороною вниз на деко.
  3. Іншу сторону кабачків також змастіть олією та посипте сіллю.
  4. Запікайте кабачок у розігрітій духовці при 180 градусах протягом 10 хвилин.
  5. Трохи запечені кружечки кабачка змастіть будь-яким томатним соусом (приблизно по 1/3 чайної ложки на кожен).
  6. Додайте невеликі брусочки варено-копченої ковбаси (80 г). Ковбасу можна замінити на будь-яке готове м'ясо.
  7. Посипте зверху натертим сиром і запікайте при 200 градусах 7-10 хвилин.
  8. Як тільки сир розплавиться і злегка зарум'яниться, вийміть готові міні-піци на кабачку, трохи остудіть і відразу подавайте на стіл.
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#Кабачки #Рецепти