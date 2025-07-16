Ідеальна літня закуска: міні-піци на кабачках зникнуть зі столу миттєво
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Приготуйте цю страву з кабачків і здивуйте всіх
З кабачків можна приготувати не лише оладки чи запіканки — вони чудово підходять і для смачних закусок. Якщо хочеться чогось швидкого, ароматного та з хрусткою скоринкою, приготуйте міні-піци на кабачкових кружечках.
Це ідея, яка сподобається і дітям, і дорослим: ніжна основа з запеченого кабачка, трохи томатного соусу, шматочок ковбаси або м’яса й золотиста сирна шапочка зверху. Готується така закуска швидко, виглядає апетитно, а головне — смачна як гарячою, так і холодною.
Рецептом поділились на порталі Smachnenke.
Інгредієнти:
- Кабачок 450 г
- Олія до смаку
- Сіль до смаку
- Томатний соус по 1/3 ч. л. на кружечок
- Варено-копчена ковбаса або готове м'ясо 80 г
- Твердий сир 60 г
Приготування:
- Наріжте кабачок на кружечки завтовшки близько 1 см (приблизно 12 штук).
- З одного боку змастіть кружечки кабачка олією за допомогою пензлика, посипте сіллю і викладіть цією стороною вниз на деко.
- Іншу сторону кабачків також змастіть олією та посипте сіллю.
- Запікайте кабачок у розігрітій духовці при 180 градусах протягом 10 хвилин.
- Трохи запечені кружечки кабачка змастіть будь-яким томатним соусом (приблизно по 1/3 чайної ложки на кожен).
- Додайте невеликі брусочки варено-копченої ковбаси (80 г). Ковбасу можна замінити на будь-яке готове м'ясо.
- Посипте зверху натертим сиром і запікайте при 200 градусах 7-10 хвилин.
- Як тільки сир розплавиться і злегка зарум'яниться, вийміть готові міні-піци на кабачку, трохи остудіть і відразу подавайте на стіл.