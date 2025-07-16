Ідеальна літня закуска: міні-піци на кабачках зникнуть зі столу миттєво

Приготуйте цю страву з кабачків і здивуйте всіх

З кабачків можна приготувати не лише оладки чи запіканки — вони чудово підходять і для смачних закусок. Якщо хочеться чогось швидкого, ароматного та з хрусткою скоринкою, приготуйте міні-піци на кабачкових кружечках.

Це ідея, яка сподобається і дітям, і дорослим: ніжна основа з запеченого кабачка, трохи томатного соусу, шматочок ковбаси або м’яса й золотиста сирна шапочка зверху. Готується така закуска швидко, виглядає апетитно, а головне — смачна як гарячою, так і холодною.

Рецептом поділились на порталі Smachnenke.

Інгредієнти:

Кабачок 450 г

Олія до смаку

Сіль до смаку

Томатний соус по 1/3 ч. л. на кружечок

Варено-копчена ковбаса або готове м'ясо 80 г

Твердий сир 60 г

Приготування: