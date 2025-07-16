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Идеальная летняя закуска: мини-пиццы на кабачках исчезнут со стола мгновенно

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Такие кабачки понравятся детям
Такие кабачки понравятся детям. Фото Коллаж "Телеграф"

Приготовьте это блюдо из кабачков и удивите всех

Из кабачков можно приготовить не только оладьи или запеканки — они отлично подходят и для вкусных закусок. Если хочется чего-то быстрого, ароматного и с хрустящей корочкой, приготовьте мини-пиццы на кабачковых кружочках.

Это идея, которая понравится и детям, и взрослым: нежная основа из запечённого кабачка, немного томатного соуса, кусочек колбасы или мяса и золотистая сырная шапочка сверху. Готовится такая закуска быстро, выглядит аппетитно, а главное — вкусная как горячей, так и холодной.

Рецептом поделились на портале Smachnenke.

Ингредиенты:

  • Кабачок 450 г
  • Масло по вкусу
  • Соль по вкусу
  • Томатный соус по 1/3 ч. л. на кружочек
  • Варено-копченая колбаса или готовое мясо 80 г
  • Твердый сыр 60 г

Приготовление:

  1. Нарежьте кабачок на кружочки толщиной около 1 см (примерно 12 штук).
  2. С одной стороны смажьте кружочки кабачка растительным маслом с помощью кисточки, посыпьте солью и выложите этой стороной вниз на противень.
  3. Другую сторону кабачков также смажьте растительным маслом и посыпьте солью.
  4. Запекайте кабачок в разогретой духовке при 180 градусах в течение 10 минут.
  5. Немного запечённые кружочки кабачка смажьте любым томатным соусом (примерно по 1/3 чайной ложки на каждый).
  6. Добавьте небольшие брусочки варёно-копчёной колбасы (80 г). Колбасу можно заменить на любое готовое мясо.
  7. Посыпьте сверху натёртым сыром и запекайте при 200 градусах 7-10 минут.
  8. Как только сыр расплавится и слегка зарумянится, выньте готовые мини-пиццы на кабачке, немного остудите и сразу подавайте на стол.
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#Кабачки #Рецепты