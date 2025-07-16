Идеальная летняя закуска: мини-пиццы на кабачках исчезнут со стола мгновенно

Приготовьте это блюдо из кабачков и удивите всех

Из кабачков можно приготовить не только оладьи или запеканки — они отлично подходят и для вкусных закусок. Если хочется чего-то быстрого, ароматного и с хрустящей корочкой, приготовьте мини-пиццы на кабачковых кружочках.

Это идея, которая понравится и детям, и взрослым: нежная основа из запечённого кабачка, немного томатного соуса, кусочек колбасы или мяса и золотистая сырная шапочка сверху. Готовится такая закуска быстро, выглядит аппетитно, а главное — вкусная как горячей, так и холодной.

Рецептом поделились на портале Smachnenke.

Ингредиенты:

Кабачок 450 г

Масло по вкусу

Соль по вкусу

Томатный соус по 1/3 ч. л. на кружочек

Варено-копченая колбаса или готовое мясо 80 г

Твердый сыр 60 г

Приготовление: