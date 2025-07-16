Забудьте про звичайні пироги: рецепт незвичайної фруктової піци з сиром

Всі будуть просити добавки

Влітку, коли багато сезонних ягід та фруктів, саме час пекти пироги та готувати десерти. А ще з фруктами можна приготувати піцу.

За рецептом, яким поділилась в Instagram Марія Брилковська, піца готується на основі кисломолочного сиру з додаванням горіхової пасти. Особливого смаку додає поєднання ягід, фруктів та твердого сиру.

Інгредієнти

Для основи:

кисломолочний сир — 200 г

яйце 1 шт.

борошно цільнозернове — 60 г

горіхова паста або арахісова 1 ст.л

Для начинки:

твердий сир (найкраще моцарела) — 50 г

нектарин 1 шт.

лохина, малина або будь-які інші фрукти

Читайте також: Соуси Ремулад

Як приготувати фруктову піцу

1. Кисломолочний сир змішайте з яйцем, борошном, арахісовою пастою та все ретельно перемішайте.

2. Пергаментний папір змастіть олією та викладіть сирне тісто формуючи бортики.

3. Поставте основу у духовку, розігріту до 180 градусів на 15 хвилин.

4.На запечену основу викладіть зверху тертий сир та фрукти. Поставте у духову ще на 15 хвилин.