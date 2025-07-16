Забудьте про звичайні пироги: рецепт незвичайної фруктової піци з сиром
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Влітку, коли багато сезонних ягід та фруктів, саме час пекти пироги та готувати десерти. А ще з фруктами можна приготувати піцу.
За рецептом, яким поділилась в Instagram Марія Брилковська, піца готується на основі кисломолочного сиру з додаванням горіхової пасти. Особливого смаку додає поєднання ягід, фруктів та твердого сиру.
Інгредієнти
Для основи:
- кисломолочний сир — 200 г
- яйце 1 шт.
- борошно цільнозернове — 60 г
- горіхова паста або арахісова 1 ст.л
Для начинки:
- твердий сир (найкраще моцарела) — 50 г
- нектарин 1 шт.
- лохина, малина або будь-які інші фрукти
Як приготувати фруктову піцу
1. Кисломолочний сир змішайте з яйцем, борошном, арахісовою пастою та все ретельно перемішайте.
2. Пергаментний папір змастіть олією та викладіть сирне тісто формуючи бортики.
3. Поставте основу у духовку, розігріту до 180 градусів на 15 хвилин.
4.На запечену основу викладіть зверху тертий сир та фрукти. Поставте у духову ще на 15 хвилин.