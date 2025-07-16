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Забудьте про звичайні пироги: рецепт незвичайної фруктової піци з сиром

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Піца з сирною основою та свіжими фруктами
Піца з сирною основою та свіжими фруктами. Фото Колаж "Телеграф"

Всі будуть просити добавки

Влітку, коли багато сезонних ягід та фруктів, саме час пекти пироги та готувати десерти. А ще з фруктами можна приготувати піцу.

За рецептом, яким поділилась в Instagram Марія Брилковська, піца готується на основі кисломолочного сиру з додаванням горіхової пасти. Особливого смаку додає поєднання ягід, фруктів та твердого сиру.

Інгредієнти

Для основи:

  • кисломолочний сир — 200 г
  • яйце 1 шт.
  • борошно цільнозернове — 60 г
  • горіхова паста або арахісова 1 ст.л

Для начинки:

  • твердий сир (найкраще моцарела) — 50 г
  • нектарин 1 шт.
  • лохина, малина або будь-які інші фрукти

Як приготувати фруктову піцу

1. Кисломолочний сир змішайте з яйцем, борошном, арахісовою пастою та все ретельно перемішайте.

2. Пергаментний папір змастіть олією та викладіть сирне тісто формуючи бортики.

Рецепт фруктової піци

3. Поставте основу у духовку, розігріту до 180 градусів на 15 хвилин.

Як приготувати піцу з фруктами

4.На запечену основу викладіть зверху тертий сир та фрукти. Поставте у духову ще на 15 хвилин.

Теги:
#Десерти #Рецепти #Ягоди #Піца #Фрукти