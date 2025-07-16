Забудьте об обычных пирогах: рецепт необычной фруктовой пиццы с сыром

Все будут просить добавки

Летом, когда много сезонных ягод и фруктов, самое время печь пироги и готовить десерты. А еще с фруктами можно приготовить пиццу.

По рецепту, которым поделилась в Instagram Мария Брилковская, пицца готовится на основе кисломолочного сыра с добавлением ореховой пасты. Особый вкус добавляет сочетание ягод, фруктов и твердого сыра.

Ингредиенты

Для основания:

кисломолочный творог — 200 г

яйцо 1 шт.

мука цельнозерновая — 60 г

ореховая или арахисовая паста 1 ст.л

Для начинки:

твердый сыр (лучше моцарелла) — 50 г

нектарин 1шт.

голубика, малина или любые другие ягоды

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Как приготовить фруктовую пиццу.

1. Творог смешайте с яйцом, мукой, арахисовой пастой и все тщательно перемешайте.

2. Пергаментную бумагу смажьте маслом и выложите творожное тесто, формируя бортики.

3. Поставьте творожную основу в духовку, разогретую до 180 градусов на 15 минут.

4. На запеченную основу выложите сверху тертый сыр и фрукты. Поставьте в духовку еще на 15 минут.