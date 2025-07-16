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Забудьте об обычных пирогах: рецепт необычной фруктовой пиццы с сыром

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Пицца с сыром и свежими фруктами
Пицца с сыром и свежими фруктами. Фото Коллаж "Телеграф"

Все будут просить добавки

Летом, когда много сезонных ягод и фруктов, самое время печь пироги и готовить десерты. А еще с фруктами можно приготовить пиццу.

По рецепту, которым поделилась в Instagram Мария Брилковская, пицца готовится на основе кисломолочного сыра с добавлением ореховой пасты. Особый вкус добавляет сочетание ягод, фруктов и твердого сыра.

Ингредиенты

Для основания:

  • кисломолочный творог — 200 г
  • яйцо 1 шт.
  • мука цельнозерновая — 60 г
  • ореховая или арахисовая паста 1 ст.л

Для начинки:

  • твердый сыр (лучше моцарелла) — 50 г
  • нектарин 1шт.
  • голубика, малина или любые другие ягоды

Как приготовить фруктовую пиццу.

1. Творог смешайте с яйцом, мукой, арахисовой пастой и все тщательно перемешайте.

2. Пергаментную бумагу смажьте маслом и выложите творожное тесто, формируя бортики.

Рецепт фруктовой пиццы

3. Поставьте творожную основу в духовку, разогретую до 180 градусов на 15 минут.

Как приготовить пиццу с фруктами.

4. На запеченную основу выложите сверху тертый сыр и фрукты. Поставьте в духовку еще на 15 минут.

Теги:
#Десерты #Рецепты #Ягоды #Пицца #Фрукти