Забудьте об обычных пирогах: рецепт необычной фруктовой пиццы с сыром
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Все будут просить добавки
Летом, когда много сезонных ягод и фруктов, самое время печь пироги и готовить десерты. А еще с фруктами можно приготовить пиццу.
По рецепту, которым поделилась в Instagram Мария Брилковская, пицца готовится на основе кисломолочного сыра с добавлением ореховой пасты. Особый вкус добавляет сочетание ягод, фруктов и твердого сыра.
Ингредиенты
Для основания:
- кисломолочный творог — 200 г
- яйцо 1 шт.
- мука цельнозерновая — 60 г
- ореховая или арахисовая паста 1 ст.л
Для начинки:
- твердый сыр (лучше моцарелла) — 50 г
- нектарин 1шт.
- голубика, малина или любые другие ягоды
Как приготовить фруктовую пиццу.
1. Творог смешайте с яйцом, мукой, арахисовой пастой и все тщательно перемешайте.
2. Пергаментную бумагу смажьте маслом и выложите творожное тесто, формируя бортики.
3. Поставьте творожную основу в духовку, разогретую до 180 градусов на 15 минут.
4. На запеченную основу выложите сверху тертый сыр и фрукты. Поставьте в духовку еще на 15 минут.