Зможете їсти вже зразу: як приготувати малосольні огірки в пакеті за 5 хвилин (відео)

Малосольні огірки з кропом стануть відмінним доповненням не тільки до вечері з відвареною картоплею, але і до шашлику на природі

Починається сезон хрумких і соковитих огірків — ідеального літнього овочу, який освіжає, додає легкості й підходить до безлічі страв. Їх можна не лише їсти просто так, а й використовувати в салатах із зеленню, йогуртом або сметаною, поєднувати з сиром, м’ясом чи навіть ягодами.

А сьогодні ми пропонуємо один із найшвидших і найулюбленіших способів приготування — малосольні огірки в пакеті. Вони виходять ароматні, пряні й готові вже за кілька годин — без зайвого клопоту й банки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_julija_simonchuk".

Як приготувати малосольні огірки

Інгредієнти:

огірки – 1 кг;

сіль – 1/2 ст. л.;

часник – 3-5 зуб.;

олія – 2 ст. л.;

оцет – 1-2 ст. л.;

кріп – пучок;

Спосіб приготування:

Нарізати огірки на 4 частини, зрізавши кінчики.

Скласти огірки в пакет, додати сіль, олію, оцет, подрібнений часник і зелень. Добре струсити пакет, щоб усе рівномірно перемішалося, і поставити в холодильник на 10–15 хвилин.