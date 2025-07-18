Сможете есть уже сразу: как приготовить малосольные огурцы в пакете за 5 минут (видео)

Малосольные огурцы с укропом станут отличным дополнением не только к ужину с отварным картофелем, но и к шашлыку на природе

Начинается сезон хрустящих и сочных огурцов – идеального летнего овоща, который освежает, добавляет легкости и подходит к множеству блюд. Их можно не только есть просто так, но и использовать в салатах с зеленью, йогуртом или сметаной, сочетать с сыром, мясом или даже ягодами.

А сегодня мы предлагаем один из самых быстрых и любимых способов приготовления – малосольные огурцы в пакете. Они получаются ароматные, пряные и готовые уже через несколько часов — без лишних хлопот и банки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_julija_simonchuk".

Как приготовить малосольные огурцы

Ингредиенты:

огурцы – 1 кг;

соль – 1/2 ст. л.;

чеснок – 3-5 зуб.;

масло – 2 ст. л.;

уксус – 1-2 ст. л.;

укроп – пучок;

Способ приготовления:

Нарезать огурцы на 4 части, срезав кончики.

Сложить огурцы в пакет, добавить соль, растительное масло, уксус, измельченный чеснок и зелень. Хорошо встряхнуть пакет, чтобы все равномерно перемешалось и поставить в холодильник на 10–15 минут.