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Такая "паста" полезнее макарон: как ее приготовить из кабачков (видео)

Автор
Мария Швец
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Еще один способ утилизации урожая овощей
Еще один способ утилизации урожая овощей. Фото instagram.com

Прекрасная альтернатива для тех, кто худеет или сидит на диете

Кабачок – это нежный летний овощ с нейтральным вкусом, который прекрасно сочетается с разными ингредиентами. Из него можно приготовить множество легких и вкусных блюд: запечь с сыром, пожарить оладьи или даже сделать блинчик и подать его с крем-сыром и авокадо.

А еще кабачок может стать отличным основанием для простого, но оригинального блюда – овощной пасты. Она легкая, ароматная и готовится считанные минуты – идеальный вариант для летнего обеда или ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".

Как приготовить пасту из кабачков

Ингредиенты:

  • куриное филе – 250 г;
  • кабачок – 300 г;
  • помидор – 150 г;
  • сметана 15% – 100 г;
  • соль, перец, паприка, сушеный чеснок;
  • масло для жарки – 1 ч. л.;
  • тертый сыр – для подачи;

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, присыпать солью и перцем.

2. Обжарить на растительном масле по 3 минуты с обеих сторон.

3. Кабачок нарезать тонкими полосками, как спагетти, и выложить в мясо.

4. Также добавить нарезанный помидор.

5. Перемешать и тушить с закрытой крышкой 6 минут.

6. Влить сметану, добавить сушеный чеснок, паприку.

7. Все хорошо перемешать и жарить еще 5-7 минут.

8. Для подачи присыпать тертым сыром.

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#Кабачки #Паста #Готовим дома