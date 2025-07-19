Такая "паста" полезнее макарон: как ее приготовить из кабачков (видео)

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Кабачок – это нежный летний овощ с нейтральным вкусом, который прекрасно сочетается с разными ингредиентами. Из него можно приготовить множество легких и вкусных блюд: запечь с сыром, пожарить оладьи или даже сделать блинчик и подать его с крем-сыром и авокадо.

А еще кабачок может стать отличным основанием для простого, но оригинального блюда – овощной пасты. Она легкая, ароматная и готовится считанные минуты – идеальный вариант для летнего обеда или ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".

Как приготовить пасту из кабачков

Ингредиенты:

куриное филе – 250 г;

кабачок – 300 г;

помидор – 150 г;

сметана 15% – 100 г;

соль, перец, паприка, сушеный чеснок;

масло для жарки – 1 ч. л.;

тертый сыр – для подачи;

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, присыпать солью и перцем.

2. Обжарить на растительном масле по 3 минуты с обеих сторон.

3. Кабачок нарезать тонкими полосками, как спагетти, и выложить в мясо.

4. Также добавить нарезанный помидор.

5. Перемешать и тушить с закрытой крышкой 6 минут.

6. Влить сметану, добавить сушеный чеснок, паприку.

7. Все хорошо перемешать и жарить еще 5-7 минут.

8. Для подачи присыпать тертым сыром.