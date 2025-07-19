Такая "паста" полезнее макарон: как ее приготовить из кабачков (видео)
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Прекрасная альтернатива для тех, кто худеет или сидит на диете
Кабачок – это нежный летний овощ с нейтральным вкусом, который прекрасно сочетается с разными ингредиентами. Из него можно приготовить множество легких и вкусных блюд: запечь с сыром, пожарить оладьи или даже сделать блинчик и подать его с крем-сыром и авокадо.
А еще кабачок может стать отличным основанием для простого, но оригинального блюда – овощной пасты. Она легкая, ароматная и готовится считанные минуты – идеальный вариант для летнего обеда или ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".
Как приготовить пасту из кабачков
Ингредиенты:
- куриное филе – 250 г;
- кабачок – 300 г;
- помидор – 150 г;
- сметана 15% – 100 г;
- соль, перец, паприка, сушеный чеснок;
- масло для жарки – 1 ч. л.;
- тертый сыр – для подачи;
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, присыпать солью и перцем.
2. Обжарить на растительном масле по 3 минуты с обеих сторон.
3. Кабачок нарезать тонкими полосками, как спагетти, и выложить в мясо.
4. Также добавить нарезанный помидор.
5. Перемешать и тушить с закрытой крышкой 6 минут.
6. Влить сметану, добавить сушеный чеснок, паприку.
7. Все хорошо перемешать и жарить еще 5-7 минут.
8. Для подачи присыпать тертым сыром.