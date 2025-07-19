Ідеальна закуска до шашлику: малосольні огірки-п'ятихвилинки сподобаються близьким (відео)
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Зробити такі хрумкі малосольні огірки зовсім нескладно
Огірок — це соковитий, освіжаючий овоч, без якого важко уявити літній сезон. Його можна їсти просто так, додавати у салати, готувати знамениті биті огірки з кунжутною олією чи кисло-солодким соусом.
Але є ще один спосіб, який особливо виручає, коли хочеться швидкої, хрумкої закуски — огірки-п’ятихвилинки. Вони не потребують тривалого маринування, готуються просто, а смакують так, ніби настоялися цілий день. Ідеально до молодої картоплі, шашлику чи просто на хліб з маслом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kozina_food0".
Як приготувати малосольні огірки
Інгредієнти:
- огірки – 500 г;
- сіль – 0,5 ст. л.;
- часник – 3–4 зубчики;
- кріп – невеликий пучок.
Спосіб приготування:
- Огірки помити, обрізати кінчики й розрізати кожен уздовж на 4 частини.
- Часник нарізати тонкими пластинками або пропустити через прес.
- Кріп дрібно посікти.
- У міцний пакет (або контейнер із кришкою) скласти огірки, додати сіль, часник і кріп.
- Добре струсити або перемішати, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися.
- Залишити в холодильнику на 10–15 хвилин, періодично струшуючи.