Ідеальна закуска до шашлику: малосольні огірки-п'ятихвилинки сподобаються близьким (відео)

Зробити такі хрумкі малосольні огірки зовсім нескладно

Огірок — це соковитий, освіжаючий овоч, без якого важко уявити літній сезон. Його можна їсти просто так, додавати у салати, готувати знамениті биті огірки з кунжутною олією чи кисло-солодким соусом.

Але є ще один спосіб, який особливо виручає, коли хочеться швидкої, хрумкої закуски — огірки-п’ятихвилинки. Вони не потребують тривалого маринування, готуються просто, а смакують так, ніби настоялися цілий день. Ідеально до молодої картоплі, шашлику чи просто на хліб з маслом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kozina_food0".

Як приготувати малосольні огірки

Інгредієнти:

огірки – 500 г;

сіль – 0,5 ст. л.;

часник – 3–4 зубчики;

кріп – невеликий пучок.

Спосіб приготування: